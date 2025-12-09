Suscríbete
Famosos

Aislinn Derbez reaparece a dos semanas de la muerte de su mamá: “tuvimos una despedida muy emotiva”

Gabriela Michel perdió la vida el 24 de noviembre pasado a consecuencia de un infarto.

Diciembre 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Aislinn-Derbez.jpg

Aislinn acudió a un retiro espiritual para sanar su duelo.

Instagram

“Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas”.

Aislinn Derbez decidió volver al mundo digital después de que pasaran dos semanas del deceso de su madre, Gabriela Michel, el pasado 24 de noviembre.

La también hija de Eugenio Derbez, quien en años recientes le ha dado un giro a su carrera enfocándose en proyectos orientados al bienestar personal, compartió con sus seguidores una serie de historias retomadas de su proyecto ‘La Magia del Caos’.

La también modelo dejó ver que acudió a un retiro espiritual para fortalecer su alma ante la pérdida de su mamá.

“Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo que más se transformó en ellas y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas”, indicó la cuenta del pódcast.

@publimetromx

Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa de muerte de su madre Gabriela Michel Edición: Ronaldo Benitez

♬ sonido original - Publimetro México 🌐 - Publimetro México 🌐
Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Telenovelas
Danna podría ser la nueva ‘Teresa’ y Angelique Boyer puso esta cara al enterarse
Diciembre 09, 2025
Inconsolable, ‘La Bea’ rompe en llanto tras perder su anillo de compromiso en ‘La Granja VIP’
Diciembre 09, 2025
Famosos
Lupillo Rivera publica las FOTOS nunca antes vistas de cuando recibieron los restos de Jenni
Diciembre 09, 2025
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-España.jpg
Famosos
Lalo España truena con su misterioso novio tras la muerte de su pareja anterior: “es fuerte vivir el duelo”
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
LUZ-RAMOS-JENNI-RIVERA.jpg
Famosos
Luz Ramos y qué otras actrices han interpretado a Jenni Rivera en la ficción; ¿Quién lo hizo mejor?
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
la divaza
Famosos
La Divaza, en duelo: “Más que sanar, tengo que aceptar”
Diciembre 09, 2025
 · 
Grisel Vaca

A finales de mayo, la protagonista ‘A la mala’ difundió un comunicado donde aclaró las causas del deceso de su madre y pidió llevar su duelo en privado.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, indicó.

Eugenio Derbez, cuya efímera relación con Gabriela Michel estuvo marcada por un final abrupto y años de distanciamientos, no asistió al funeral de la actriz.

Con antelación, Aislinn habría declarado que la relación de Eugenio y Gabriela fue como “vivir con dos niños jugando a ser papas” durante toda su infancia hasta los 25 años, cuando decidió independizarse.

Gabriela Michel, reconocida como un referente en el doblaje, estuvo casada con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a dos hijas: Michelle y Chiara.

Ailsinn Derbez Gabriela Michel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quien-esmascara.jpg
Famosos
Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ la noche del destape de Ari Gameplays y Oka Giner
Diciembre 08, 2025
 · 
TVyNovelas
Bárbara-Mori-Fabiola-Campomanes.jpg
Famosos
Bárbara Mori y Fabiola Campomanes estuvieron a punto de morir en terrible accidente... ¡junto a sus hijos!
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cantantes actrices utbolistas.jpg
Famosos
A 55 años del día en que Carmen Salinas y Verónica Castro jugaron fútbol en el Estadio Azteca
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cazzu
Famosos
‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelique boyer.jpg
Telenovelas
La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero
Desde los 16 años, Boyer no ha hecho sino reinventarse con cada personaje
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Bu-Cuarón-Dua-Lipa.jpg
Famosos
Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lipa en CDMX
Bu Cuarón fue señalada por nepotismo y por no estar a la altura del show.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
A-oscuras.jpg
Famosos
Productor de ‘A oscuras me da risa’ debe millones tras ataque de bacteria carnívora, ¡y necesita otra cirugía!
El famoso y querido productor teatral se sinceró sobre la delicada situación de salud que enfrentó y que le dejó una deuda económica.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ferdinando-valencia---embarazo.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman destapan el género de su bebé arcoíris y cómo se llamará
La famosa pareja hizo un gran evento para revelar el sexo del hijo que esperan.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez