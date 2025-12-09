Aislinn Derbez reaparece a dos semanas de la muerte de su mamá: “tuvimos una despedida muy emotiva”

“Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas”.

Aislinn Derbez decidió volver al mundo digital después de que pasaran dos semanas del deceso de su madre, Gabriela Michel, el pasado 24 de noviembre.

La también hija de Eugenio Derbez, quien en años recientes le ha dado un giro a su carrera enfocándose en proyectos orientados al bienestar personal, compartió con sus seguidores una serie de historias retomadas de su proyecto ‘La Magia del Caos’.

La también modelo dejó ver que acudió a un retiro espiritual para fortalecer su alma ante la pérdida de su mamá.

“Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo que más se transformó en ellas y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas”, indicó la cuenta del pódcast.

@publimetromx Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa de muerte de su madre Gabriela Michel Edición: Ronaldo Benitez ♬ sonido original - Publimetro México 🌐 - Publimetro México 🌐

A finales de mayo, la protagonista ‘A la mala’ difundió un comunicado donde aclaró las causas del deceso de su madre y pidió llevar su duelo en privado.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, indicó.

Eugenio Derbez, cuya efímera relación con Gabriela Michel estuvo marcada por un final abrupto y años de distanciamientos, no asistió al funeral de la actriz.

Con antelación, Aislinn habría declarado que la relación de Eugenio y Gabriela fue como “vivir con dos niños jugando a ser papas” durante toda su infancia hasta los 25 años, cuando decidió independizarse.

Gabriela Michel, reconocida como un referente en el doblaje, estuvo casada con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a dos hijas: Michelle y Chiara.

