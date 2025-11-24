Aislinn Derbez está de luto: Murió su mamá, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera

Durante este lunes 24 de noviembre circularon rumores sobre la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, que desafortunadamente fueron confirmados.

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes, en redes sociales, que comunicó “el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel”.

“Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se publicó en redes sociales.

Como actriz, Gabriela Michel trabajó en telenovelas como ‘Amor en silencio’ y en episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’.

En el doblaje, prestó su voz para ‘Samantha Jones’ en ‘Sexo en la ciudad’ y a la ‘Reina Clarion’ en Campanita. También fue ‘Marva’ en ‘Juego de Gemelas’.

Aislinn Derbez tenía una estrecha relación con su madre, quien se casó con el locutor Jorge Alberto Aguilera, a quien recordamos por décadas acompañando a Xavier López ‘Chabelo’.

Gabriela Michel se casó con Jorge Alberto Aguilera Facebook

De ese matrimonio nacieron Michelle y Chiara Aguilera, hermanas de Aislinn con quien también tiene una buena relación.

Aislinn Derbez y sus hermanas Instagram

Descanse en paz.