Aislinn Derbez rompe el silencio en medio del luto: ¿De qué murió su mamá, Gabriela Michel?

La señora perdió la vida este lunes 24 de noviembre.

Noviembre 25, 2025 • 
TVyNovelas
aislinn-gabriela--.jpg

Aislinn Derbez y Gabriela Michel

Getty Images

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el sensible fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera, y madre de Aislinn Derbez.

Si bien es discreta sobre su vida privada, la hija de Eugenio Derbez decidió romper el silencio en medio del luto, al compartir un comunicado en sus historias de Instagram.

Aislinn Derbez también confirmó la causa de la muerte de su madre: un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”.

aislinn-derbez--mama-storie.jpg

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, compartió Aislinn.

Gabriela Michel trabajó en telenovelas como ‘Amor en silencio’ y en episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’. En el doblaje, prestó su voz para ‘Samantha Jones’ en ‘Sexo en la ciudad’ y a la ‘Reina Clarion’ en Campanita. También fue ‘Marva’ en ‘Juego de Gemelas’.

La señora estaba con el locutor Jorge Alberto Aguilera, a quien recordamos por décadas acompañando a Xavier López ‘Chabelo’. De ese matrimonio nacieron Michelle y Chiara Aguilera, hermanas de Aislinn con quienes tiene una buena relación.

aislinn-hermanas-.jpg

Aislinn Derbez y sus hermanas

Instagram

