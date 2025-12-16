Martha Higareda confiesa que tuvo preeclampsia y estuvo a punto de morir: “gracias a Dios estoy viva”

“Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía”.

La actriz Martha Higareda ahora está en casa con sus hijas gemelas recién nacidas, y su esposo Lewis Howes, sin embargo, vivió una experiencia que la tuvo entre la vida y la muerte.

Higareda fue diagnosticada con preeclampsia tras dar a luz. Esta complicación grave del embarazo ocurre cuando la presión arterial sube de forma súbita.

Esta complicación puede aparecer después de la semana 20 de gestación y también tras el parto, lo que le ocurrió a la protagonista de ‘Amarte duele’, quien compartió en sus redes unas fotografías junto a sus hijas y de los momentos de crisis que vivió en días pasados.

Martha dice sentirse muy afortunada y agradecida con Dios por haber salido adelante tras estar en cuidados intensivos.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió Martha recordando lo vivido al convertirse en madre.

Luego añadió que en el mes y medio posterior tuvo que volver dos veces a emergencias sin dejar de lado la reveladora vivencia espiritual que la dejó en esta vida.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón.

Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, dijo la actriz.

Finalmente, Martha agradeció a quienes le ayudaron y no le soltaron la mano cuando más lo necesitaba.

“Gracias a mi esposo, nuestros papás, mis hermanos y amigos que fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco.

Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, concluyó.

