“Se me hace gravísimo que si ahorita alguien levanta la mano y dice: ‘Oye, yo me enteré que Vadhir tenía a alguien encerrado en un sótano’, entonces ya todos los medios por todo México e internacional dicen que yo soy ‘secuestrador’ y que yo tengo gente”, ejemplificó.

“¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje”… sí lo estoy (muy afectado), la verdad, sí lo estoy para qué te digo que no”.

Vadhir Derbez eligió este 20 de noviembre para finalmente pronunciarse por las acusaciones que pesan en su contra por presuntamente haber cometido el delito de “violación” hacia una menor de 15 años. El hijo de Eugenio Derbez rompió el silencio en el espacio ‘Por la mañana’ del comunicado Ciro Gómez Leyva.

Junto a su equipo legal, expresaron que “de esto no sabemos. Lo mismo, he visto cosas en redes… no hemos sido notificados, pero es lo mismo que te estoy diciendo, el sentir que por todos lados alguien puede decir: ‘Oye, lo acusaron’, ‘Oye, vi esto’, ‘Oye, vi lo otro’”, manifestó.

Al tiempo, Vadhir dijo que “se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial… me vuela la cabeza; insisto, yo no estoy, no tengo la necesidad de estar saliendo a agredir absolutamente a nadie, ni a obligar a nadie a hacer nada”, afirmó.

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🚨🎤 ¡Vadhir Derbez rompe el silencio!



Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor pidió que los señalamientos de abuso en su contra se resuelvan ante los juzgados para que salga a la luz la verdad. Además, criticó que los medios de comunicación hayan convertido el… pic.twitter.com/KOF6m07pLF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 20, 2026

Luego confesó que la está pasando mal.

“¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje”… sí lo estoy (muy afectado), la verdad, sí lo estoy para qué te digo que no”.

Sin embargo, atribuye su sentir a que se estén realizando publicaciones “sin rigor ni responsabilidad” donde se le señala duramente, por lo que “han hecho y desecho con mi nombre con tal de tener titulares”.

“Se me hace gravísimo que si ahorita alguien levanta la mano y dice: ‘Oye, yo me enteré que Vadhir tenía a alguien encerrado en un sótano’, entonces ya todos los medios por todo México e internacional dicen que yo ‘secuestrador’ y que yo tengo gente”, ejemplificó.

¿Qué dicen los abogados de Vadhir Derbez?

El equipo legal del actor y cantante, Enrique González Casanova, destacó que no tiene conocimiento de la segunda acusación que podría existir en contra de Vadhir.

“Nosotros ni siquiera tenemos certeza de la existencia de esa denuncia. No estoy diciendo que no exista, nosotros no la conocemos”, declaró.

Y agregó que lo ocurrido en un crucero es una cuestión “rarísima” y que “lo que sabemos es por las redes sociales, por los medios”.

“En un crucero en los Estados Unidos lo que entiendo es que está híper regulado el tema de las cámaras, el tema de las convivencias”, señaló.

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“Dicen que hay una persona… La verdad está todo muy extraño y sí entiendo que de este segundo caso, los abogados son muy serios, yo les tengo mucho respecto, pero, de verdad, está todo muy extraño”.

Finalmente, Vadhir externó: “La gente quiere justicia y el plan es que todo esto salga y que se haga justicia”.