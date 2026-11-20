HotSpanish ya lo había advertido a través de un video en el que se mostró, como pocas veces, enojado y regañando al público.

“Esto no es La Casa de los Famosos”, dijo en un momento en el que no encontró una mejor de explicar la crisis por la que atraviesa esta segunda temporada de su reality show.

“Esto es La Mansión VIP, aquí hay diversión, hay desmadre, hay degenere, aquí los dejamos jugar”.

El creador de contenido se refirió así a la reacción que ha generado esta segunda temporada en el público, el cual ha viralizado reacciones de censura y funa en contra de algunos de los participantes.

“Aquí no quiero un público tóxico”, dijo HotSpanish.

¿Por qué acusan a Karely Ruiz y Bellakath de arruinar La Mansión VIP?

Ese mismo regaño sucedió horas más tarde dentro de La Mansión VIP pero dirigido a los participantes y no en voz de HotSpanish, sino de un robot.

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Este robot entró a La Mansión para decirle sus verdades a los concursantes.

A Doña Alegría, por ejemplo, le recriminó que regaña a los habitantes que se emborrachan y no los deja divertirse a gusto.

Luego se dirigió directamente contra Bellakath y Karely.

Karely le preguntó: "¿soy mueble o no soy mueble?”.

El robot le dijo lapidario: “100 por ciento, relájate, no nada más escuches todo el tiempo, haz algo”.

Luego se dirigió a Bellakath y le dijo: "¿Quieres que te diga la verdad? Nada más te activaste el día que estuviste en riesgo. Karely no dice nada y si te juntas con alguien que no dice nada pues no vas a hacer ni decir nada”.

Ciertamente, Bellakath y Karely han hecho una mancuerna de contenido dentro de La Mansión VIP pero al parecer, a la producción le parece insuficiente, y eso fue lo que dijo el robot.