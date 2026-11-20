Kunno y Manelyk González son amigos desde hace 6 años.

“Y desde entonces ha sido mi mayor apoyo”, dijo Kunno durante la gala de salvación de este jueves 19 de noviembre de La Granja VIP.

Como amigos han avanzado en este reality y ahora enfrentan a un enemigo que, dicen, ya no soportan: Julio Camejo.

El actor cubano se ha convertido junto a Kevyn Bicolor en un equipo fuerte dentro de La Granja VIP, por lo que de manera natural se enfrentan en cada programa.

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¿Qué dijeron Kunno y Manelyk de Julio Camejo?

Ahora, además, Julio ha decidido mimetizarse con Kevyn y usar su vestimenta típica de dos colores, azul y rojo.

Kevyn lo usa así como parte de su personaje cómico, que nació cuando su mejor amigo murió; es decir, que con esos dos colores se representa a sí mismo y a su amigo fallecido.

Esta actitud de Julio Camejo de vestir también en bicolor, provocó la ira de Mane y Kunno.

La primera en estallar fue Manelyk, quien le dijo a Kevyn Bicolor durante la dinámica de echar tierra:

“Alguien te está robando el brillo, se cuelga de tu estrella, es una sanguijuela”.

Luego, cuando Julio Camejo les dijo que estaba mal juzgar a la gente, Kunno explotó y comenzó a criticarlo a gritos:

“Yo sí juzgo: Julio eres lo peor de la Granja, te perdiste, eres una sangijuela que se cree que es Kevyn”.

Julio y Kevyn respondieron, como suelen hacerlo, con una canción a dueto que dio a entender que no les importaba lo que dijeron.