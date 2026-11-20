El equipo de Luis de Llano ya impugnó el arresto al que fue sentenciado Luis de Llano por incumplir con la “solicitud de perdón público” hacia Sasha Sokol.

Esta respuesta sucede horas después de que, por su parte, los abogados de Sasha anunciaron en un comunicado:

“A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado”.

Y en ese mismo texto dieron a conocer que se impuso a Luis de Llano “un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales”.

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¿Qué respnden los abogados de Luis de Llano?

Los abogados de Luis de Llano salieron a defenderlo con un comunicado que tiene estructura de texto teatral, que contiene chistes y burlas contra Sasha y su equipo, y que asegura que el caso se ha vuelto un “circo”.

La portada de este “comunicado” lleva un título caótico:

A LA MENDACIDAD VENGATIVA DE...

LA DAMA DE NEGRO

Y SU “EQUIPO LEGAL”... •

EN LA PICARESCA DE SUS 10 declaraciones hechas públicas este jueves en la cuenta verificada en ‘X’ de la Ciudadana Sokol

Se trata de 10 puntos en los que se intercala lenguaje legal con chistes en tono decimonónico.

Dice, por ejemplo, en su primer punto:

El “Equipo legal” de Sasha Sokol informa: El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano.

INEXACTO: dió a conocer una medida de apremio, arresto por 36 horas... Que es legalmente improcedente y ya se impugnó.

También niega que el video publicado por Luis de Llano como disculpa pública haya sido rechazado por el juez. Es decir, sí fue rechazado pero no por el juez, sino por petición de los abogados de Sasha. La precisión les parecer pertinente.

El mensaje de los abogados de Luis de Llano

Aseguran que la orden de arresto es irregular pues el juez la concedió sobre las mismas boletos emitidas en mayo y cumplimentadas en 2 y 3 de septiembre.

En su punto más burlón, el equipo de Luis de Llano alude a una confusión en los conceptos de perdón y disculpa, en el que incurrieron los abogados de Sasha.

Remata el “ShokolTim”: Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla. TOC TOC TOC, el resolutivo TERCERO dice Ofrecer PERDÓN PÚBLICO, no disculpa, ¿que no pasaron lectura en primaria? vamos ya hace más de un año que salió la sentencia; dice ofrecer PERDÓN PÚBLICO. En fin cambio y fuera.

