“Una de las mejores amigas de María Alicia lo tenía resguardado y lo sustrajeron de su bolsa”.

Una de las mejores amigas de María Alicia Delgado está denunciando que le robaron el teléfono celular y la cartera de la actriz durante su funeral. La mujer resguardaba los bienes de la actriz, quien murió hace unas semanas a consecuencia de cáncer.

Lo más delicado es que ante la ausencia de las pertenencias no se han podido realizar los trámites bancarios y legales para que Rafael, el hijo de la actriz, y que padece discapacidad auditiva, sea reconocido como único heredero de sus cuentas.

“Me contaron que durante el funeral de María Alicia Delgado desapareció o sustrajeron el celular y la cartera de la actriz”, desveló el periodista Sebastián Reséndiz en el programa ‘Hoy’.

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Según el reportero, los objetos estaban bajo resguardo de una compañera de la actriz. “Una de las mejores amigas de María Alicia lo tenía resguardado y lo sustrajeron de su bolsa”, agregó.

Por su parte, la exesposa de Carlos Bonavides, está apoyando en este proceso a Rafael. “Yodi (Marcos) se está haciendo cargo. Yodi la veía como una madre, pero qué triste porque este robo ha impedido que continúen los trámites para dejar al hijo como beneficiario de las cuentas de su mamá”, explicó Reséndiz.

El comunicador apuntó en el programa ‘Hoy’ que las sospechas están dirigidas al entorno cercano de la actriz, no hacia un desconocido.

“Lo que sospechan es que lo habría sustraído alguien que conocía bien a María Alicia o una persona cercana”, declaró Reséndiz.

En tanto, trascendió que María Alicia estaba distanciada de su familia desde hacía 35 años, por lo que esa circunstancia alimenta las sospechas sobre quién tendría interés en frenar la entrega de los bienes a Rafael.

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Pese a la tensión generada por el robo, Yodi Marcos desmintió que existan disputas familiares por el patrimonio de la actriz. Según sus declaraciones, María Alicia Delgado dejó su testamento “en regla” y completamente ordenado a favor de su hijo.

Ya se contempla iniciar acciones legales para garantizar que Rafael reciba lo que su madre dispuso antes de morir.