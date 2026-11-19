“Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y, con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda tu familia”.

Este jueves 19 de noviembre, falleció la madre de la actriz Paty Navidad, la señora María Luisa Lara Félix, a los 74 años. A través de sus redes sociales, la famosa publicó un mensaje en el que destaca que su mamá siempre fue muy cercana y que fue muy duro para ella dejara partir.

“Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco, infinitamente, tu amor y tus enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y, en toda tu familia, hiciste una labor increíble como madre, mujer y ser humano excepcional”, escribió junto a una fotografía de doña María, originaria de Culiacán, Sinaloa.

Luego, colgó otra postal en donde aparece tomada de la mano de la señora María Luisa junto a la frase: “gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios”.

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Navidad no reveló los motivos por los que su madre perdió la vida. Tampoco compartió si padecía alguna enfermedad que hubiera desencadenado su fallecimiento.

Paty enfatizó en su mensaje ciertas virtudes de su madre, quien supo reponerse en las adversidades como sucedió en 2016, cuando falleció una de las tres hermanas de la actriz, Itzel, quien padecía cáncer de mama.

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“Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y, con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotras vivamos, la muerte sólo es una transformación del ser y tú, permanecerás, por siempre, en nosotros, el vacío y el dolor que nos quedan son inmensos, pero totalmente equiparable con todo el amor que nos brindaste durante tantos años”, se despidió Paty Navidad.

Descanse en paz.