Dos días, más de 30 proyectos musicales y una mezcla de géneros que prometió reunir a distintas generaciones. El Festival Multiverso 2026 prepara una de sus ediciones más ambiciosas con un cartel que incluye figuras consolidadas, artistas internacionales y nuevos talentos que han conquistado al público a través de las plataformas digitales. La cita fue este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Organizado por EXA FM y La Mejor FM, ambas estaciones de MVS Radio, el encuentro tendrá acceso gratuito, un escenario de 360 grados y alrededor de 20 presentaciones por jornada. “Estamos muy contentos por la diversidad de música, porque ese es el concepto de Multiverso: juntar todos los géneros. Pero en esta ocasión creo que estamos juntando no solamente géneros, sino también generaciones”, explica Ricardo Herrera, director de contenidos y producción audiovisual de MVS Radio, en entrevista con TVyNovelas.

Entre los nombres más llamativos de esta edición se encuentra Kenia OS, quien comparte protagonismo con Xavi, Santos Bravos, Lunay y Elena Rose, representantes de distintas corrientes de la música actual.

El pop también estará presente con Fey, Plastilina Mosh, Meme del Real, Lagos, Mariana Seoane, Mariana Ochoa, Fia, Fama, Eddy y Depol. Para quienes disfrutan de la música regional mexicana, el encuentro contará con La Arrolladora Banda El Limón, Montéz de Durango, Leonardo Aguilar, Los Byby’s, Grupo Cañaveral y Aarón y su Grupo Ilusión. La cumbia tendrá representantes como La Sonora Dinamita y La Casetera.

La lista también incluye a De La Ghetto, Calle 24, Cachirula y Loojan, Charles Ans y Sabino, Kid Phenomenon, agrupación japonesa vinculada con la escena del J-Pop, además de Sonido Los JRS, Pepe Walker, Joaquín Coronel, Gris Romero, DJ Aranza y Alan Arrieta.

UNA EXPERIENCIA DE 360 GRADOS

Una de las principales novedades será el escenario de 360 grados, una configuración que permitirá al público disfrutar de las presentaciones desde distintos puntos del recinto. “Es un reto increíble que estamos viviendo, pero también contamos con el apoyo de todos los artistas para poder lograrlo y que sea un gran suceso”, comenta Herrera.

El cambio de sede y la decisión de dividir el festival en dos fechas responden también a la expectativa de convocatoria. La organización calcula recibir entre 32 mil y 33 mil personas por jornada, lo que representaría alrededor de 65 mil asistentes durante ambas fechas.