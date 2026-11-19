Mientras lucha por su salud en un hospital, un juzgado volvió a condenar a Laura Bozzo para que indemnice a Gabriel Soto con 2 millones de pesos por el litigio de daño moral que ambos mantienen. El abogado del actor advierte que esta vez la conductora no podrá evadir la deuda: “Tiene que pagar sí o sí”.

Aunque su defensa ya presentó una apelación, el representante legal del actor está convencido de que tarde o temprano tendrá que cumplir con la obligación económica. En entrevista con TVyNovelas, el abogado Gustavo Herrera, representante legal de Gabriel, confirmó que acaba de publicarse una nueva sentencia condenatoria contra la presentadora.

“Esta sentencia se acaba de publicar y están condenando a Laura Bozzo a pagar 2 millones de pesos. Acuérdate que habían dejado sin efectos la anterior sentencia porque no se habían desahogado unas pruebas. Se desahogaron con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se celebró una audiencia y se pasó sentencia.

“Esta es una nueva sentencia condenatoria que demuestra que la señora dice puras mentiras en los medios, que no debe. Pues ahí están los documentos que ya fue condenada”, expresó., detalló.

Pero ¿por qué Laura tiene que desembolsar semejante cantidad?

El origen del enfrentamiento se remonta a 2019, cuando en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univisión) la conductora arremetió públicamente contra Gabriel y su entonces pareja, Irina Baeva, a raíz de la polémica relación sentimental que protagonizaban después de la separación del actor de Geraldine Bazán. Aquellas declaraciones provocaron la molestia de los actores, quienes consideraron que los señalamientos habían rebasado los límites de la crítica y afectaban su honor, reputación e imagen pública. Por ello, en 2020 emprendieron acciones legales contra Bozzo por daño moral.

Sobre la nueva sentencia condenatoria para Laura Bozzo, el representante legal de Soto también recordó que Laura había sostenido públicamente que no le debía dinero a Gabriel. Una postura que, desde su perspectiva, contradice lo que ahora establece la resolución judicial.

“Una vez más confirmamos que la señora es una mentirosa, que últimamente había negado que no le debía un peso a Gabriel Soto. Pero ahí están los documentos judiciales que hacen prueba plena de que la señora sí le debe y que tiene que pagar”, manifestó.

Laura Bozzo se integra a otro reality show. Instagram

El litigante considera que el nuevo fallo respalda la postura que ha defendido durante el proceso y espera que las instancias correspondientes mantengan la condena. Pero Laura no se ha quedado de brazos cruzados. De acuerdo con Herrera, la conductora ya promovió un recurso de apelación por medio de su mandatario judicial, por lo que ahora corresponderá a una sala civil estudiar los argumentos que presente su defensa y determinar si mantiene la resolución.

“Ya promovió apelación esta señora porque está muy rebelde, muy renuente a pagar la condena. Al final y al cabo va a tener que pagar, no hay problema”, aseguró.

El abogado adelantó que la representación de Gabriel responderá los agravios presentados por la contraparte, es decir, los argumentos con los que busca combatir la sentencia. Después, los magistrados tendrán que decidir si confirman, modifican o revocan lo resuelto por el juzgado.“ Vamos a contestar los agravios y la sala civil va a resolver si confirma nuevamente esta condena de 2 millones de pesos”, explicó.

Para Herrera, la apelación no representa una razón para que su cliente dé marcha atrás, sino otro paso dentro de un procedimiento que todavía tiene instancias por recorrer. Incluso considera que la presentadora está utilizando los recursos legales para retrasar el cumplimiento de la resolución. “Como está chicaneando y está en un plan muy altanero, si confirman la sentencia de este juzgado que la condena a pagar 2 millones de pesos, se puede ir al amparo indirecto, pero simplemente es por alargar”, señaló.

La situación se vuelve todavía más delicada porque Laura atraviesa un complicado episodio médico. Desde octubre permanece hospitalizada, luego de ser intervenida de emergencia por una úlcera duodenal perforada, y posteriormente presentó complicaciones que afectaron sus pulmones.

Sin embargo, el estado de salud de la conductora no significa que el procedimiento judicial tenga que detenerse. Al menos así lo explicó el abogado, quien aclaró que los movimientos legales pueden realizarse a través del representante que Laura designó para actuar en el expediente. “Por medio de su abogado, su abogado es mandatario judicial. Él fue el que presentó la apelación”, explicó.

Herrera detalló que el Código de Procedimientos Civiles contempla la figura del mandatario judicial, quien puede intervenir en el juicio y presentar promociones y recursos en representación de la persona a quien asiste. “Puede presentar escritos y promover recursos. En este caso, la apelación”, puntualizó. De esta manera, la hospitalización no impide que su defensa continúe participando en el litigio. El abogado también aclaró que determinados procedimientos, como el juicio de amparo, tienen requisitos propios de representación y firma.

¿Entonces Laura tiene alguna posibilidad de evitar los 2 millones de pesos? Herrera es tajante al responder que no. Aunque reconoce que todavía puede acudir a otras instancias legales, considera que esos movimientos solamente prolongarían el desenlace del conflicto. “No tiene salida, tiene que pagar sí o sí, tarde que temprano”, sentenció.

