“Lo asaltaron ahí en Santa Fe, en un alto. Gracias a Dios, le quitaron la cartera y el teléfono”.

‘El Diamante Negro’ dio a conocer que a su hijo, Roberto Palazuelos Jr. lo asaltaron mientras circulaba en Santa Fe, al poniente de la ciudad de México, y le pusieron una pistola en la cabeza.

El empresario contó que los delincuentes le quitaron el teléfono celular y la cartera, y que por fortuna no resultó lesionado.

Palazuelos dijo ante los medios de comunicación que su hijo está asustado y que en sus planes no estaba contratar seguridad privada para él, pues esperaba que aprendiera a cuidarse solo mientras se mueve por la ciudad.

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“En un alto le cayeron, le tocaron el vidrio, lo bajó, le pusieron la pistola en la cabeza, le pidieron su teléfono y la cartera”, declaró Palazuelos.

Al tiempo, señaló que su hijo entregó los objetos que le exigieron para evitar una confrontación. “Lo asaltaron ahí en Santa Fe, en un alto. Gracias a Dios, le quitaron la cartera y el teléfono. No pasó nada mayor, pero sí se sacó un buen susto”, comentó.

El también abogado manifestó que su hijo Roberto Jr. Termino afectado por lo que vivió, por ello le recomendó aumentar sus precauciones cuando maneja por la ciudad y no confiarse durante los trayectos.

“Pues anda asustado, pero bueno, pues bienvenido a Mexico City. Él ya sabes que estaba en Estados Unidos, en Cancún. Eso no existe allá, pero aquí hay que andar con cuidado, sobre todo en los altos”, dijo Palazuelos.

Detalló que su hijo lleva poco efectivo, que su teléfono está asegurado y que las tarjetas de crédito que llevaba consigo fueron canceladas después del robo. “De milagro no le quitaron el coche”, indicó.

Luego, enfatizó en que “no quiero ponerle seguridad porque no lo quiero volver ‘junior’. Que se aprenda a cuidar solo”, declaró.

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Finalmente, Roberto manifestó que le aconsejó a su hijo no volver a circular por el lugar donde ocurrió el asalto, pues a veces los delincuentes identifican zonas especificas para acercarse a los conductores detenidos por el tránsito.