La última pregunta es directa: "¿Yo qué soy para tí?”, le dice Santiago Vizl a Javier Alatorre.

El experimentado periodista, titular del noticiario estela de TV Azteca, sonríe nervioso: “Ya sé para dónde vas”.

El encuentro ocurrió en el podcast “La barra de Santiago”, en la que Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar, hace entrevistas de perfil a personajes públicos y en esta ocasión tuvo a su papá Javier Alatorre.

La mayor parte del podcast se trata sobre la trayectoria del periodista pero hacia el final, Santiago se atreve a hacer preguntas personales y lo explica así:

“Necesito preguntar cosas que me ayuden a sanar”.

Como nunca, Javier Alatorre se abrió a hablar sobre la relación que tiene con Santiago Vizl y acepta que durante muchos años estuvieron distanciados.

“A veces los hijos se alargan”, dijo.

La conversación de Santigo Vizl con su papá Javier Alatorre

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de mí?, pregunta Santiago.

Alatorre no duda la respuesta:

“Pues cuando naciste, muchacho, yo tengo la evidencia. Aquí entre nos, pues yo ayudé a tu nacimiento. Estaba ahí cuando naciste y fue un momento de una enorme felicidad para todos”.

Santiago tiene mucho cuidado en que sus preguntas no suenen a reproche pero sí quiso hurgar en la memoria y sentimientos de su papá, sobre todo respecto al tiempo en el que estuvieron distanciados.

"¿Después de haberme visto nacer, ¿te hubiera gustado compartir algo conmigo?”, le pregunta Santiago.

Javier Alatorre responde:

“Seguro que sí. Pero ya estamos compartiendo. Yo vuelvo a lo mismo: me hubiera gustado compartir muchas cosas con mucha gente. Creo que hay una lista muy grande de personas con las que hubiese me gustado pasar más tiempo”.

El momento álgido de la conversación sucede cuando Santiago le hace una pregunta existencialista y muy personal.

“A lo largo de la vida muchas personas nos han dicho qué somos, y yo te quiero preguntar: ¿yo qué soy para ti?”

Por primera vez en el podcast, Alatorre duda. Primero responde: “Eres una persona muy importante...”, pero se detiene. Le dice a Santiago: “Ya se a dónde vas”.

El creador de contenido se muestra firme en su pregunta: “Yo solamente te quiero preguntar: ¿yo qué soy para ti después de todo lo vivido? No tiene que ser un título, ¿qué soy para ti?”

El periodista recompone su respuesta: