La gira de Jesse y Joy por Europa terminó y dejó una sensación peculiar entre sus fans.

La separación de los hermanos semanas antes de que emprendieran el viaje, provocó que su base de seguidores se dividiera entre quienes apoyan a Joy y los que apoyan a Jesse.

Y en medio de esa división, cada uno de los hermanos Huerta avanza en sus proyectos: Jesse con su nueva banda, Los Supernovas; Joy con el inicio de la gira navideña en México.

Y es durante la preparación de estos concierto (que serán los primeros en los que aparecerá en el escenario sin su hermano Jesse) que Joy decidió mostrar a la banda que la acompañará.

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La banda de Joy para el concierto navideño

Cuando eran dueto, durante sus presentaciones en conciertos tenían una banda de hasta cinco integrantes, pero obviamente el mayor peso del acompañamiento musical recaía en Jesse Huerta.

Joy, en su etapa solista, publicó el primer video con su nueva banda, durante un ensayo para la parte navideña del próximo concierto en el Auditorio Nacional que forma parte de la gira "¿Con quién se quedará el reno?”

En este ensayo se hace evidente que el guitarrista elegido por Joy para acompañarla tiene un rol de liderazgo similar al de Jesse.

Pero es Joy la que toma la batuta con indicaciones sobre el tiempo, el tono y el ritmo que quiere para los villancicos.

“Como nada más vas a estar tú conmigo, tú toca las notas abiertas”, dice el guitarrista al dar una indicación sobre la manera en que quiere el acompañamiento de “Blanca Navidad”.

También se anunció ya la gira de conciertos para 2027 “El amor de México”, cuya primera etapa se realizará por ciudades de Estados Unidos y en cuya publicidad se colocó la leyenda: “Sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta”.