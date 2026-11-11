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Filtran videos del CRUCERO donde estuvieron Vadhir ’N’ y José Eduardo tras denuncia por presunta v10l4c1ón

Los hermanos estuvieron juntos en un viaje internacional y en las imágenes publicadas aparece la presunta víctima del caso.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Vadhir ‘N’ y José Eduardo Derbez sí estuvieron juntos en un crucero.

Instagram

Ante la nueva acusación contra Vadhir ’N’ que habría interpuesto en su contra una joven con la que coincidió en un crucero y en donde también estuvo su hermano José Eduardo Derbez, se filtraron imágenes.

Las fotos y videos de aquella escapada aparecen después de que el hijo de Victoria Ruffo negara su complicidad en el delito de violación, de la que presuntamente acusan a Vadhir ’N’.

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El material gráfico corresponde al viaje que realizaron por el 15 de septiembre pasado y que los propios hermanos compartieron en sus redes sociales. En las imágenes aparece también la presunta víctima, en una foto grupal y en una en pareja, donde Vadhir ’N’ la abraza.

Dentro de las actividades que realizaron, a Vadhir y a José Eduardo se les ve en las piscinas del crucero, en reuniones con amigos y fuera de los camarotes. Ambos decían celebrar que por fin habían podido realizar esa escapada juntos.

En diversos momentos se observan bebidas alcohólicas, mismas que supuestamente debieron negarle a la víctima, menor de edad, según ha trascendido. Sin embargo, no existen elementos que confirmen la comisión de un delito.

Las versiones que llegan el viaje con una segunda acusación contra Vadhir, surgieron fuera de comunicados oficiales.

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Hasta el momento no se ha divulgado una denuncia con datos públicos que confirmen fecha, lugar, víctimas o pruebas relacionadas con el crucero.

josé eduardo derbez vadhir derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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