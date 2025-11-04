Sergio Goyri no se casa con su novia Lupita Arreola: “Debe ser una que valga la pena”

“Tengo que trabajar como un verdadero burro para darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere”.

El actor Sergio Goyri y su novia, la empresaria en bienes raíces, Lupita Arreola, llevan una relación de casi siete años. Se conocieron en Guadalajara luego de ser presentados por un amigo en común.

La pareja hizo su primera aparición pública durante la alfombra roja de la película ‘El club de los insomnes’, donde Goyri presentó oficialmente a Lupita como su novia. Desde entonces, comparten la vida y sus sueños a futuro como la idea de casarse en el emblemático Castillo de Chapultepec.

En declaraciones pasadas a la prensa, la prometida del actor reveló que su sueño es contraer matrimonio en el Castillo de Chapultepec. “Sé que nunca ha habido una boda ahí, pero vamos a ver si se puede”, indicó Arreola, de 47 años.

Y añadió ‘queremos que sean mil (invitados). Es que yo soy muy de fiestas. Siempre en mi cumpleaños hago fiestas masivas y aquí en un evento tan importante como es tu boda, después de que he tenido dos relaciones muy importantes en mi vida y no me había querido casar, pues ahora quiero algo maravilloso con toda la gente que amo y adoro”, agregó.

Sin embargo, un año después de los dichos de Lupita, el actor dio tremendas declaraciones al explicar por qué no se ha dado el enlace matrimonial. “Primero, tengo que trabajar como un verdadero burro para darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere, por eso se ha dilatado un poquito”, indicó el actor de ‘Niña amada mía’.

Y añadió que él quiere casarse por bienes mancomunados, pero ella no está de acuerdo, pues “tiene un chin*o de lana’ que no desea repartirla con Sergio.

Arreola explicó que para ella casarse es importante y por eso quiere una celebración única. Además, expuso que nunca se ha casado - a diferencia del actor que ya se casó dos veces- y, por lo mismo, quiere que se trate de un día especial, de modo que “debe ser una (boda) que valga la pena”.

¿Cuándo será la boda de Sergio y Lupita?

La prometida de Sergio considera que lo mejor es que se casen por bienes separados, pues ella tiene sus compañías y lo que tiene es fruto de su trabajo. “Acabo de cumplir 25 años como empresaria independiente en el ramo inmobiliario. Me dedico a la producción, remodelación. Además, diseño ropa, joyas y muebles. Me encantan mis negocios”.

Finalmente, plantó una fecha límite para que ocurra su enlace y es el año 2026, ya que de lo contrario “buscaré un casting para alguien que sí realmente quiera casarse”, indicó.