Suscríbete
Famosos

Sergio Goyri no se casa con su novia Lupita Arreola: “Debe ser una que valga la pena”

El polémico actor explicó por qué no se ha casado con su prometida.

November 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sergio-Goyri.jpg

Lupita Arreola, prometida del actor Sergio Goyri, quiere casarse en el Castillo de Chapultepec.

Instagram

“Tengo que trabajar como un verdadero burro para darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere”.

El actor Sergio Goyri y su novia, la empresaria en bienes raíces, Lupita Arreola, llevan una relación de casi siete años. Se conocieron en Guadalajara luego de ser presentados por un amigo en común.

La pareja hizo su primera aparición pública durante la alfombra roja de la película ‘El club de los insomnes’, donde Goyri presentó oficialmente a Lupita como su novia. Desde entonces, comparten la vida y sus sueños a futuro como la idea de casarse en el emblemático Castillo de Chapultepec.

En declaraciones pasadas a la prensa, la prometida del actor reveló que su sueño es contraer matrimonio en el Castillo de Chapultepec. “Sé que nunca ha habido una boda ahí, pero vamos a ver si se puede”, indicó Arreola, de 47 años.

Y añadió ‘queremos que sean mil (invitados). Es que yo soy muy de fiestas. Siempre en mi cumpleaños hago fiestas masivas y aquí en un evento tan importante como es tu boda, después de que he tenido dos relaciones muy importantes en mi vida y no me había querido casar, pues ahora quiero algo maravilloso con toda la gente que amo y adoro”, agregó.

Sin embargo, un año después de los dichos de Lupita, el actor dio tremendas declaraciones al explicar por qué no se ha dado el enlace matrimonial. “Primero, tengo que trabajar como un verdadero burro para darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere, por eso se ha dilatado un poquito”, indicó el actor de ‘Niña amada mía’.

Y añadió que él quiere casarse por bienes mancomunados, pero ella no está de acuerdo, pues “tiene un chin*o de lana’ que no desea repartirla con Sergio.

Arreola explicó que para ella casarse es importante y por eso quiere una celebración única. Además, expuso que nunca se ha casado - a diferencia del actor que ya se casó dos veces- y, por lo mismo, quiere que se trate de un día especial, de modo que “debe ser una (boda) que valga la pena”.

¿Cuándo será la boda de Sergio y Lupita?

La prometida de Sergio considera que lo mejor es que se casen por bienes separados, pues ella tiene sus compañías y lo que tiene es fruto de su trabajo. “Acabo de cumplir 25 años como empresaria independiente en el ramo inmobiliario. Me dedico a la producción, remodelación. Además, diseño ropa, joyas y muebles. Me encantan mis negocios”.

Finalmente, plantó una fecha límite para que ocurra su enlace y es el año 2026, ya que de lo contrario “buscaré un casting para alguien que sí realmente quiera casarse”, indicó.

Sergio Goyri
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ernesto-Chavana.jpg
Famosos
Ernesto Chavana es hospitalizado de emergencia y envía alarmante mensaje: “Espero verlos pronto nuevamente”
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yordi-Rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado no besó a su padre en años por su alcoholismo: “fue uno de los peores momentos de mi vida”
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lucia-mendez-pedro-torres--.jpg
Famosos
Lucía Méndez estrena ‘Cómplices’ y habla de la salud de Pedro Torres, padre de su hijo
November 04, 2025
 · 
Grisel Vaca
Ana-Bárbara-sobrina.jpg
Famosos
Sobrina de Ana Bárbara muere a los 16 días de nacida: “Danos consuelo y esperanza para seguir adelante”
La noticia del fallecimiento de la pequeña Valentina fue confirmada por los hermanos de la cantante.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara explica cómo le robaron su bolsa en una exclusiva tienda de Polanco
La conductora fue víctima de la delincuencia mientras realizaba compras al interior de un centro comercial.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán muestra impactantes imágenes de su columna tras cirugía de emergencia
La cantante reapareció en redes sociales para mostrar sus avances de salud.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shakibecca--.jpg
Famosos
Seguridad de Shakira le hacen la gatada a Shakibecca y la bloquean en pleno show | VIDEOS
Le impidieron cualquier contacto con la colombiana.
November 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero