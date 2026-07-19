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Aylín Mujica publica video de los últimos momentos con vida de su hijo Mauro

La actriz también escribió un largo mensaje de amor en sus redes sociales para honrar la memoria de su hijo

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
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Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez

Instagram

Aylín Mujica pudo por fin reunir las fuerzas para hablar sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez, quien tenía 30 años.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”, escribió la actriz en su perfil de Instagram.
Mauro había viajado a Barbados para estar en un partido de béisbol. Su madre, que sabía que Mauro estaba enfermo, le había aconsejado no hacer el viaje pero él decidió hacerlo.
Fue durante el evento deportivo que comenzó a tener complicaciones respiratorias que lo llevaron de emergencia a un hospital donde falleció.

“Mauro dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir; y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, agregó Aylín en su mensaje.

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Los últimos momentos de Mauro Menéndez

La actriz también publicó en sus historias un video en el que se puede ver a Mauro en la playa con unos amigos peloteando.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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La escena está grabada en un atardecer hermoso mientras que el hijo de Aylín muestra sus dotes de futbolista pues toca el balón con destreza para dominarlo sin que caiga a la arena.

“Tus últimos momentos de vida”, escribió Aylín sobre el video.
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Mauro, en la playa

Instagram

En su mensaje publicado en Instagram, la actriz agregó también varias fotografías de Mauro que muestran en diferentes momentos familiares, incluyendo unas vacaciones de invierno y varios encuentros con Aylín.
“Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor , gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento . Te amo con mi vida mi Mau querido”.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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