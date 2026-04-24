Revelan que amiga de Marichelo habría sido la TERCERA EN DISCORDIA: ya estaba en la nómina de ‘Matute’

“Lo triste para Marichelo fue doble porque no se lo esperaba porque fue doble traición, tanto de su amiga como de Jorge”.

El pasado 9 de abril se conocieron las primeras declaraciones de Marichelo ante la crisis matrimonial que vive con Jorge D’Alessio. La hermana de Anahí se detuvo a su arribo al aeropuerto, sin armar persecución como otros famosos, porque admitió que sabía que -aunque ya no es actriz- sí tiene una familia famosa y el tema es de interés del público. Así que, con la emoción a flor de piel, confirmó: “No estoy lista todavía, entonces necesito tiempo”.

“No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”.

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Cuando le preguntaron si la separación con Jorge D’Alessio ocurrió por una infidelidad, Marichelo fue tajante:

“Tendrías que preguntárselo a él, eso no me corresponde a mí, yo siempre he hablado por mí y de mí. Jamás he hablado de alguien más”, dijo sin negar rotundamente el tema.

Para el 21 de abril, Jorge emitió nuevas declaraciones donde subrayó que con su aún esposa “estamos ahorita con una muy buena comunicación, va todo bien”.

Sin embargo, al final de la entrevista que otorgó fue contundente al expresar: “ella absolutamente es una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, pero lo sabemos ella y yo y lo vamos a manejar ella y yo”.

Las especulaciones sobre una infidelidad se han manejado desde el momento en el que se supo de la separación de la pareja y entre los dichos de tanto Jorge como Marichelo lo han dejado en el aire.

Ahora, es la periodista Ana María Alvarado quien revela que una amiga de la hermana de Anahí es la tercera en discordia.

En su emisión ‘El Precio de la Fama’, la comunicadora dio a conocer que “la situación que los llevó a esta separación fue aparentemente una amiga cercana de Marichelo que empezó muy conversadora con Jorge D’Alessio y que supuestamente cantaba. Marichelo se llevaba muy bien con ella y que la iban a meter a los coros (de ‘Matute’)”, relató.

¿Cómo descubrió la infidelidad?

Marichelo “empezó a descubrir que en uno de los viajes aparecía su amiga y Jorge la había metido dentro de la nómina para que ‘Matute’ pagara sus gastos de hotel, sus gastos de avión. Alguien le comentó a Marichelo, Marichelo lo cuestionó y le cayó en la movida de cómo, el doble dolor. ‘Tienes algo que ver con ella’, ‘no, no, no’. Él no lo aceptó: ‘sólo trabajamos, es tu amiga, cómo crees y solamente va porque trabajamos’. ‘¿Pero entonces por qué ‘Matute’ paga sus gastos?’. De ahí se derivó aparentemente toda la discusión y lo triste para Marichelo fue doble porque no se lo esperaba porque fue doble traición, tanto de su amiga como de Jorge”, contó Alvarado.

Y cuestionó que tanto la amiga como D’Alessio “si no estaban haciendo nada, ¿por qué ninguno de los dos le dijo ‘oye, va a ir tu amiga a trabajar, a esto, a lo otro, le estoy enseñando, la estoy entrenando’, o porque la amiga no le dijo: ‘oye, este fin de semana voy a ir con tu marido a hacer esto’. Entonces los dos le ocultaron la información y eso le hizo sospechar”.

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Finalmente, Ana María Alvarado subrayó: “hasta el momento ambos lo niegan, pero ese fue el origen del problema entre Jorge D’Alessio y Marichelo”.