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Vanessa Huppenkothen fue a dar al hospital en plena cobertura de futbol: “Me salvé de una sépsis”

La presentadora se enfermó en plenos días de la final del torneo mundialista.

Julio 18, 2026 • 
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Vanessa Huppenkothen

Instagram

Vanessa Huppenkothen intentó retrasar los síntomas de un malestar que tenía, pero sus esfuerzos no consiguieron que evitara el hospital en pleno fin de semana en el que se celebra la final del torneo mundialista.

La presentadora de TUDN la pasó mal en días previos, con síntomas como escalofríos y dolores. Aunque se medicó para seguir con su trabajo, su cuerpo simplemente ya no pudo más.

En Instagram compartió un poco de su viacrusis: “No es el lugar donde quería ver el final de este mundial pero así es la vida y así se dieron las cosas”.

“El domingo empecé a sentir un dolor en la espalda baja y escalofríos, pensé que era muscular y como al siguiente día viajaba a Dallas me metí una farmacia para aguantar el dolor. No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España ni mucho menos en el Argentina vs Inglaterra”, dijo la conductora.

“Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad….Terminé en urgencias y del hospital no he salido por una bacteria que llegó a mis riñones… y yo pensando que era culpa de los snatches poniéndome parches de icy hot…".-

“El Dr me dijo que me salvé de una sepsis. Seré paciente y que Dios maneje”, anotó Vanessa.

Vanessa Huppenkothen ha cubierto para TUDN varios partidos del torneo global de este 2026, tanto en México, como en Estados Unidos.

¿Quién es Vanessa Huppenkothen?

La periodista deportiva en Televisa es mexicana, pero tiene ascendencia alemana por parte de su padre, Dieter Huppenkothen, quien fue futbolista profesional.

Vanessa es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Sin embargo, su carrera despegó tras darse a conocer en el certamen Nuestra Belleza México 2007.

Su dominio de idiomas le abrieron las puertas en el entonces Televisa Deportes, equipo con el que ha cubierto eventos deportivos desde Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Después se fue a la cadena ESPN, pero en 2025 regresó a Televisa (TUDN) para formar parte del equipo estelar que cubrió el torneo global este 2026.

Vanessa Huppenkothen TUDN
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