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El primer beso de María León: ¿Dónde fue y quién se lo dio?

La historia tiene un final inesperado con un mensaje de la propia cantante para su ex novio

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
maria leon cristobal orellana.jpg

María León y Cristóbal Orellana

Ocesa / Azteca

“Es mi ‘momento Martha Higareda’”, dice Cristóbal Orellana antes de comenzar a contar la anécdota de la que asegura es una de las tres mujeres que han marcado su vida.

El concepto ‘momento Martha Higareda’ surgió luego de que la actriz mexicana aseguró que tuvo un incidente en un restaurante de Los Ángeles en el que Ryan Gosling actuó como una especie de héroe con ella. El actor hollywoodense no sólo negó el incidente sino que dijo que no conocía a Martha.
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Cristóbal Orellana aludió a este concepto para contar su anécdota en el entendido de que él no es tan famoso como la mujer con la que vivió la historia: María León. El final de la anécdota, sin embargo, fue inesperada y reveló que Cristóbal no miente.

¿Cómo conquistó Cristóbal Orellana a María León?

En el podcast Nacha Rock, el actor, cantante, bailarín y actor de doblaje narró:

“Yo tengo tres amores fuertes de la farándula; uno de ellos es María León. Nuestra relación fue corta, de cinco meses, estábamos muy chavitos y la verdad es que me enamoré de ella porque la vi bailando”.

Orellana, quien estuvo en la cúspide de la popularidad en 2008 cuando ganó el reality show que Disney y Azteca produjeron para encontrar al protagonista de la versión latinoamericana de High School Musical, cuenta que en ese tiempo le llamaban “Maribety” a María León, ya que su segundo nombre es Elizabeth.

“Bailaba increíble y yo de galán fui y le saqué el teléfono. Y me costó trabajo conquistarla. Yo venía muy virgen y fueron como tres meses para que me dijera que sí”.

Cristóbal Orellana y María León como novios fueron tan románticos que se escribían canciones por lo que él asegura que tiene canciones inéditas de María en su computadora.

@nacharock

Yo fui el primer beso de María León 🫢 #podcastclips #podcast #marialeon

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El momento culminante de ese noviazgo que pecaba de inocencia fue obviamente el beso que selló su amor.

“Yo fui su primer beso... o bueno, eso dijo ella... y le creo”, dijo en tono divertido.
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La respuesta de María León

La anécdota hubiera quedado como algo chistoso y poco comprobable si no fuera porque el video en TikTok fue respondido ¡por María León!.

“Uuuy éramos tan chiquitos”, escribió la cantante.

León agregó un par de emojis coquetos para coincidir con el tono ingenuo y virginal que Cristóbal Orellana le imprimió a su relato.

maría león
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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