Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Los mejores memes de la final Argentina vs. España y del primer medio tiempo

Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y más se unieron para el espectáculo del medio tiempo.

Julio 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
memes-final.jpg

Memes de la final Argentina vs. España

X

Este domingo 19 de julio se realizó la final del torneo mundialista con un partido entre España vs. Argentina, que provocó muchos comentarios en redes sociales y detonó en la creatividad de usuarios que compartieron memes.

Algunos recordaban datos específicos, como el hecho de que ninguno de los finalistas pudo ganarle a la Selección de Cabo Verde en los primeros 90 minutos de sus respectivos partidos.

Cabe mencionar que en el primer tiempo, el marcador se mantuvo en ceros.

Por primera vez en la historia, se realizó un espectáculo de medio tiempo, con celebridades de la talla de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y hasta “Ted Lasso”, de la serie de AppleTV.

En Latinoamérica surgió un movimiento en redes sociales que rechazaba apoyar a Argentina...

Durante los partidos de Argentina, en redes sociales se acusa que el arbitraje los favorece...

memes argentina
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quiere volar.jpg
Viral
Cruz Roja revela escalofriantes datos del “quiere volar” en el Ángel: “Muchas veces no los atrapaban”
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
fher-mana.jpg
Viral
Maná y Alejandro Fernández brillaron en Jalisco, donde millón y medio de personas disfrutaron de la fiesta mundialista
Julio 17, 2026
 · 
Especial
Sacerdote-abuso.jpg
Viral
Arrestan a sacerdote por presunta P3DERAST1A; la víctima lo tenía registrado como ‘Winnie Pooh’
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juniorh.jpg
Viral
Junior H saca su lado gamer y vive la aventura de Minecraft Experience: Villager Rescue en CDMX
Julio 16, 2026
 · 
Especial
maria leon cristobal orellana.jpg
Famosos
El primer beso de María León: ¿Dónde fue y quién se lo dio?
La historia tiene un final inesperado con un mensaje de la propia cantante para su ex novio
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
ana de la reguera ardilla.jpg
Famosos
Ana de la Reguera le declara la guerra a una ardilla: “Te van a funar como a Pedrito Sola”
La actriz explicó que ha tenido que “agarrar un palo” para ahuyentarla: “Pero obviamente no le voy a hacer nada”
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
hijo de aylin mujica mauro.jpg
Famosos
La madrastra de Mauro, hijo muerto de Aylín Mujica, publica dolorosos videos con él: “Para mí era un hijo”
Yoraisy Gómez asegura que el dolor ha trastocado la vida de su familia
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede vigevani.jpg
Famosos
Fede Vigevani aparece públicamente para aclarar si entra o no a La Casa de los Famosos México
El influencer uruguayo coincide con las pistas publicadas por el reality show ¿pero realmente es él?
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores