Los mejores memes de la final Argentina vs. España y del primer medio tiempo

Este domingo 19 de julio se realizó la final del torneo mundialista con un partido entre España vs. Argentina, que provocó muchos comentarios en redes sociales y detonó en la creatividad de usuarios que compartieron memes.

Algunos recordaban datos específicos, como el hecho de que ninguno de los finalistas pudo ganarle a la Selección de Cabo Verde en los primeros 90 minutos de sus respectivos partidos.

Cabe mencionar que en el primer tiempo, el marcador se mantuvo en ceros.

Por primera vez en la historia, se realizó un espectáculo de medio tiempo, con celebridades de la talla de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y hasta “Ted Lasso”, de la serie de AppleTV.

Y pensar que la final de la Copa del Mundo será entre dos equipos que no pudieron derrotar a Cabo Verde en los 90 minutos. pic.twitter.com/3uurAdWwn7 — El Guarromántico (@Guarromantico_) July 19, 2026

En Latinoamérica surgió un movimiento en redes sociales que rechazaba apoyar a Argentina...

Hoy todos somos más españoles 💃🏻🇪🇸 pic.twitter.com/1A9N84T02G — FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 19, 2026

Either of these memes will flood our timeline after tonight final 🤣 https://t.co/HottZhw54j pic.twitter.com/uz5rHJ6w8M — 🅢🅐🅨 (United Fan) (@sayekeen) July 19, 2026

Durante los partidos de Argentina, en redes sociales se acusa que el arbitraje los favorece...

Nahhh. The memes we are getting for this final are out of this world man😩😭😭 https://t.co/qsLyv8PSAL — Miller™🇵🇸 (@heismillerr) July 19, 2026

España jugó contra Portugal y Bélgica



Francia contra Noruega, Marruecos



Argentina contra Egipto (muy polémico)y Suiza (polémico)

Luego de sus partidos se ganaron un amor de memes. pic.twitter.com/tSZwCgkq4a — sebastián (@seba2191) July 18, 2026

Así todo el mundo contra Argentina en el Mundial 2026 ⚽️



🔵 ¿Alguien de aquí le va al albiceleste? 🇦🇷 / #Memes #Mundial2026 #España #Argentina pic.twitter.com/QJNoPXIvqd — ML Noticias (@mlnoticiasmx) July 18, 2026