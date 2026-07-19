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Fede Vigevani lo había negado, pero SÍ ESTÁ CONFIRMADO para La Casa de los Famosos México

¡Siguen las sorpresas!

Julio 19, 2026 • 
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Fede Vigevani

La Casa de los Famosos México

Este domingo 19 de julio, previo a la final del torneo mundialista, La Casa de los Famosos México confirmó a su habitante número 12: Fede Vigevani.

Horas previas a su confirmación como participante, Fede había negado que se tratara de él. En redes sociales abundaron rumores, pero él aseguró: “Sí vi muchas publicaciones en redes sociales que lo decían pero no, no soy yo”.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón al público. Las pistas que provocaron las especulaciones fueron suficientes para saber que Fede Vigevani sí es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México.

Fede Vigevani entrará a la Casa de los Famosos México el 26 de julio. Se puede ver por ViX las 24 horas del día.

Competirá con otros famosos ya confirmados, como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, entre otros.

¿Quién es Fede Vigevani?

Originario de Uruguay, es uno de los creadores de contenido más populares, con más de 60 millones de suscriptores.

Su canal Dosogas le dio fama internacional. Su contenido incluye retos, bromas, contenido familiar y hasta algunos de espantos. Es uno de los youtubers con mayor número de suscriptores.

Con su equipo, se ha presentado en el Auditorio Nacional de México con su show “El Mundo de Fede Vigésimavani”. Ante su público presenta un espectáculo con humor, lágrimas y experiencias, acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio.

La Casa de los Famosos México Fede Vigevani No te pierdas
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