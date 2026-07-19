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La madrastra de Mauro, hijo muerto de Aylín Mujica, publica dolorosos videos con él: “Para mí era un hijo”

Yoraisy Gómez asegura que el dolor ha trastocado la vida de su familia

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
hijo de aylin mujica mauro.jpg

Mauro, su papá Osamu y Yoraisy Gómez, su actual esposa. En el recuadro: Mauro y su hermanastro Oliver

Instagram

"¿Qué hago con tanto tanto tanto dolor?”, escribió Yoraisy Gómez, actual esposa de Osamu Menéndez.

Osamu es papá del fallecido Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica.
La noticia de su muerte se dio a conocer la mañana de este viernes 17 de julio, lo cual generó una ola de pésames y mensajes de apoyo para la actriz.
Pero ahora se sabe que Mauro también tenía especial conexión con la familia que su padre formó con Yoraisy, incluyendo su hermanastro Oliver, un adolescente que lo adoraba y admiraba.
Así se puede constatar en un posteo de Instagram de Yoraysi en donde publicó varias fotos, un video y un audio.
Las fotos muestran la estrecha relación que tenía Mauro con Oliver, algo que también resaltó Yoraysi en un texto que publicó ahí mismo.

"¿Cómo le explico a Oliver que no volverás , que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados , que no abrirás sus brazos para cargarlo , cómo le explico que su hermano mayor ya no está? Dios porque nos hiciste esto, no lo merecemos”.

Los videos y audios de Yoraisy sobre Mauro Menéndez

En un video se puede ver efectivamente a Oliver corriendo hacia los brazos de Mauro Menéndez, quien, se infiere, lo fue a visitar a su casa.
El audio, publicado como historia de Instagram, es de la propia Yoraisy que trata de contenerse mientras explica la razón por la que no ha contestado las decenas de mensajes que ha recibido de amigos y parientes.
Finalmente la emoción la desborda y se escucha que llora mientras señala que el dolor por la muerte de Mauro es tan grande que no le permite tener la serenidad para responder a los mensajes.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Yoraisy asegura que su relación con Mauro eran tan estrecha que casi podía decir que era algo filial y, de alguna manera, consanguíneo.

“Mau sabes que para mí eras otro hijo y me quedo con tu sonrisa explosiva, me quedo con esa dulzura en tu mirada , me quedo con ese ‘Yory, qué rico te quedó esta comida’. ¿Cómo podemos continuar sabiendo que no estás?”

Yoraysi terminó su mensaje con una línea escueta pero especialmente triste.
“Demasiado dolor”.

Aylín Mujica Mauro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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