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Aylín Mujica y Osamu Menéndez despiden a su hijo Mauro: “Mi corazón está devastado”

El joven murió tras complicaciones de salud. La actriz se encontraba en plena grabación de Top Chef VIP de Telemundo.

Julio 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Aylín Mujica despide a su hijo

Instagram

El peor dolor enfrentan Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Su hijo Mauro murió la semana pasada luego de enfrentar complicaciones de salud a los 30 años.

Aunque las primeras horas de duelo no se había pronunciado más que en un comentario en las redes sociales de Al Rojo Vivo, la actriz ya emitió sus primeras palabras en medio del dolor:

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido”, anoto Aylín Mujica en Instagram.

Además, la actriz que se encontraba en plenas grabaciones de Top Chef VIP para Telemundo al momento de recibir la terrible noticia, compartió videos de las últimas horas de vida de su hijo.

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Mauro, en la playa

Instagram

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

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Osamu Menéndez también se despidió de su hijo

El padre de Mauro también enfrenta el duelo y recuerda a su hijo con imágenes mientras el joven disfrutaba de la vida y su trabajo.

“Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser (un gran dj productor)y lo logró aunque no se daba cuenta”.

“Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”, escribió el padre del fallecido joven.

Aylín Mujica Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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