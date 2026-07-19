Mhoni Vidente predice pleito entre Shakira y Madonna en el show del medio tiempo de la final España-Argentina

Mhoni Vidente predice dos cosas: primero un terremoto que sacudirá a California justo al mismo tiempo que se realice la final entre España y Argentina.

“Nada grave, solamente para cerrar las energías del torneo”, dice la tarotista.

Lo que sí parece más grave según las cartas que mira Mhoni, es el terremoto artístico provocado por el pleito de Madonna contra Shakira.

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“Aquí el problema no es Shakira, es Madonna porque tiene 66 años porque es del signo Leo y Shakira es Acuario”, precisa la vidente.

¿Qué pasará entre Shakira y Madonna en el show de medio tiempo?

De acuerdo con sus cartas, Madonna lo que quiere es promover su nuevo álbum “Confesiones 2", que es una especie delegado histórico de sus canciones para las nuevas generaciones

“Va a haber pleito en la clausura porque se supone que todos van a participar con Shakira en su canción, pero Madonna no quiere”.

Además de ellas dos, también se espera la participación de BTS y Coldplay.

“Van a tener un problemón terrible porque Madonna no quiere... lo bueno que Shakira no se me deja”.

Mhoni, por cierto, también vaticina que el campeón será España.