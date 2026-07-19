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El día que Angélica Aragón entró al camerino de David Bowie y dejó a Chema Yazpik afuera

La actriz contó un aspecto poco conocido de su vida: la amistad que tuvo con el músico inglés

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
angelica aragon david bowie.jpg

Angélica Aragón y David Bowie

Instagram

Sajid “Rocky” Khan fue músico de David Bowie durante su etapa más temprana y hasta la década de los 70.

Es la misma época en la que se casó con la actriz mexicana Angélica Aragón, con quien mantuvo durante muchos años una amistad tan estrecha que el músico inglés buscaba siempre la oportunidad para platicar con la pareja, incluso después de que Sajid dejó de ser su músico.
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Es un episodio poco conocido de la vida de Angélica, quien ahora decidió narrarlo a través de una anécdota que vivió durante el concierto de Bowie en el Foro Sol de la Ciudad de México, en 1997.
Aragón platicó en el podcast de Nayo Escobar que ese episodio, de hecho, implica a José María Yázpik.

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¿Cómo fue el encuentro de David Bowie con Angélica Aragón?

La actriz estuvo en el tras bambalinas del foro después del concierto, donde muchas personas estaban formadas en la puerta del camerino del músico inglés para saludarlo. Entre ellas, estaba Yázpik.

“Había un guardaespaldas y de pronto se abrió la puerta del camerino y dice: ‘Angelica’ y me pasa. Cierran y el guardaespaldas dice: ya no pasa nadie más”.

@nayoescobar

Una historia que pocos conocen sobre Angelica Aragón. #davidbowie #angelicaaragon #nayoescobar

♬ original sound - Nayo Escobar - Nayo Escobar

José María se quedó impactado por el suceso porque no sabía que la actriz mexicana era amiga de Bowie y no entendía por qué dejó a tantas personas afuera y permitió la entrada de Aragón.

Angélica Aragón David Bowie
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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