El día que Angélica Aragón entró al camerino de David Bowie y dejó a Chema Yazpik afuera

Sajid “Rocky” Khan fue músico de David Bowie durante su etapa más temprana y hasta la década de los 70.

Es la misma época en la que se casó con la actriz mexicana Angélica Aragón, con quien mantuvo durante muchos años una amistad tan estrecha que el músico inglés buscaba siempre la oportunidad para platicar con la pareja, incluso después de que Sajid dejó de ser su músico.

TE RECOMENDAMOS: Fede Vigevani aparece públicamente para aclarar si entra o no a La Casa de los Famosos México

Es un episodio poco conocido de la vida de Angélica, quien ahora decidió narrarlo a través de una anécdota que vivió durante el concierto de Bowie en el Foro Sol de la Ciudad de México, en 1997.

Aragón platicó en el podcast de Nayo Escobar que ese episodio, de hecho, implica a José María Yázpik.

¿Cómo fue el encuentro de David Bowie con Angélica Aragón?

La actriz estuvo en el tras bambalinas del foro después del concierto, donde muchas personas estaban formadas en la puerta del camerino del músico inglés para saludarlo. Entre ellas, estaba Yázpik.

“Había un guardaespaldas y de pronto se abrió la puerta del camerino y dice: ‘Angelica’ y me pasa. Cierran y el guardaespaldas dice: ya no pasa nadie más”.

José María se quedó impactado por el suceso porque no sabía que la actriz mexicana era amiga de Bowie y no entendía por qué dejó a tantas personas afuera y permitió la entrada de Aragón.