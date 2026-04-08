Revelan un “amarre” PARA SEPARAR a Ana Bárbara de su esposo; usaron sangre y objetos eróticos

“Ella acudió con un brujo para quedarse con Ángel y eliminar a Ana Bárbara. Esta tipa es una siniestra”.

Cada día parece surgir un nuevo elemento que alimenta el escándalo de infidelidad entre Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz. Y es que ahora Francisco Cantú reveló que la presunta examante, Adriana Toval, habría recurrido a la brujería para separar a la pareja.

El polémico empresario y examigo de la tercera en discordia dio a conocer que la joven periodista fue quien planeó el “amarre”.

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En videos propiedad de Cantú, se pueden ver elementos “diabólicos” como velas rojas, la figura de un diablo y hasta un miembro sexual de madera. Y según el también cantante, Toval usó ropa interior del marido de Ana Bárbara para “doblegarlo” y, supuestamente, provocarle problemas de erección.

También se menciona el uso de una sustancia parecida a la sangre humana, sin embargo, expertos en el tema aseguran que se trata de “melao” o miel de caña utilizada en rituales.

Pero Adriana no se habría quedado tranquila nada más con hacerle brujería a Muñoz, ya que según Francisco, la mujer llegó a poner anticongelante en su comida porque “ya la tenía harta”.

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“Lo único que hago es decir la verdad. Quiero evitar situaciones peligrosas. Por eso conté lo del anticongelante. Ella acudió con un brujo para quedarse con Ángel y eliminar a Ana Bárbara. Esta tipa es una siniestra. Todo lo planeó desde el día uno. Es un tema muy delicado. Exijo que se haga algo al respecto. No me gustaría que Ana Bárbara caiga en algún problema y mucho menos que sea eliminada de este mundo”, expresó Francisco Cantú.