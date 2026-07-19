“Te esperaba” inicia grabaciones: Valentina Buzzurro y David Chocarro son los protagonistas

La producción de Silvia Cano arrancó con el tradicional claquetazo las grabaciones de la nueva telenovela “Te Esperaba”, que veremos muy pronto en las pantallas de TelevisaUnivision.

Valentina Buzzurro y David Chocarro son los protagonistas del melodrama de la productora que se ha anotado éxitos como “Hermanas, un amor compartido” y “Regalo de amor”.

El elenco lo completan figuras como Dalilah Polanco, Ana Bertha Espín, Daniela Cordero, Isa Fernández, Jessica Segura, Verónica Jaspeado, Claudia Troyo y Alex de la Madrid. Además está Emiliano Islas, hijo de Mauricio Islas.

¿De qué trata “Te esperaba”?

Conoceremos la historia de “Sofía” y “Antonio”, quienes han vivido decepciones pero el amor los unirá y los ayudará a reconstruirse.

El personaje de Valentina Buzzurro trabaja en una agencia de publicidad y no le teme a los retos. El personaje de David Chocarro ha construido su vida alrededor del trabajo y es un padre amoroso.

Valentina Buzzurro en la telenovela “Te esperaba” de Silvia Cano Octavio Lazcano

Telenovela “Te esperaba” de Silvia Cano Octavio Lazcano

David Chocarro en la telenovela “Te esperaba” de Silvia Cano Octavio Lazcano

¿La telenovela “Te esperaba” es un remake?

La nueva producción de Silvia Cano, “Te Esperaba”, está basada en la telenovela filipina “Un Amor Duradero”. Veremos una adaptación de Juan Pablo Balcázar, Cecilia Piñeiro, Mariana Achcar y Rosana Curiel.