Ana de la Reguera le declara la guerra a una ardilla: “Te van a funar como a Pedrito Sola”

“Llevo 10 años viviendo aquí y hasta ahora había resistido la tentación”, cuenta Ana de la Reguera en un video de TikTok que se ha hecho viral y tiene hasta 2 mil comentarios.

La actriz mexicana contó en ese video que esa tentación de la que habla es darle de comer a las ardillas que rondan su casa.

Ana de la Reguera mostró que una gran parte de su casa casi se integra de manera natural con el bosque que la rodea: se puede ver que a parte de la sala y la piscina no tienen muro (de cristal o ladrillo) que la divida de los árboles.

Hasta ahora, la actriz asegura que las ardillas nunca habían traspasado ese límite a pesar de que no hay una barrera física.

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La cosa cambió cuando un día, convencida por su madre, le dio de comer a una de ellas.

“La ardilla entró en confianza y se me acerca para subirse a mi cuerpo. Se sube a mi silla, se trepa y se puso cada vez peor, peor. He tenido que vivir con la puerta cerrada”.

¿Qué hizo Ana de la Reguera con la ardilla que se mete a su casa?

De la Reguera se expresó, como suele hacerlo en sus redes sociales, con frases coloquiales y una que otra mala palabra.

Contó, por ejemplo, que el día que decidió ya no darle de comer, la ardilla “se puso como loca” y orinó su sofá.

De hecho, en el video hay un momento en que la ardilla efectivamente aparece y Ana expresa: “Y aquí viene la pinc... ardilla ¿dónde estás hija de la...?”

Eso generó un debate en su propio perfil de TikTok con comentarios a favor y en contra de lo que hizo y dijo.

Algunos expresaron que efectivamente pueden llegar a ser una plaga y que no es correcto ni recomendable tenerlas o permitirles que entren a tu casa.

Otros comentarios, sin embargo, censuraron la forma en que Ana de la Reguera se expresó de la ardilla:

“Te van a funar como a Pedrito Sola”, escribió uno de sus seguidores.

Ana de la Reguera tuvo que publicar un segundo video para explicar algunas de sus opiniones.

“La bronca es que yo le di de comer. Ya lo que me sacó de onda es que me sigue y me da miedo que se me suba al cuerpo. Un día no pude sacarla de la casa y el palo lo usé para ahuyentarla, obviamente no le voy a hacer nada”.

La actriz lo tomó con humor y dijo que está por salir de su casa para un viaje de dos semanas: “Espero que en ese tiempo ya se le olvide dónde vivo”

