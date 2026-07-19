Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Aylín Mujica y los tres tristes sucesos que han marcado su vida

La actriz enfrenta ahora la trágica muerte de su hijo Maura pero ya antes ha tenido otros episodios dramáticos

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
aylín mujica.jpg

Aylín Mujica

Instagram

La vida de Aylín Mujica, como la de cualquier persona, ha tenido momentos de crisis.

Alguna vez una telenovela suya fracasó y fue cancelada (“Yacaranday”), y en alguna otra ocasión tuvo que cambiar de país en busca de trabajo.
Pero hay tres sucesos que más que pasajes críticos, pueden calificarse de tragedias.
TE RECOMENDAMOS: Fede Vigevani aparece públicamente para aclarar si entra o no a La Casa de los Famosos México

Aylín, víctima de la delincuencia

En octubre de 2020, Aylín Mujica abandonó la obra de teatro “El cuarentenario cómico”, en la que interpretaba a la sensual doña Inés. Ante el alud de críticas por si decisión de dejar la obra, decidió revelar la razón: un secuestro exprés.
De acuerdo con su narración, Aylín tomó un taxi de calle en la colonia Polanco, de madrugada y con rumbo al aeropuerto de la ciudad de México.
En el trayecto, sin embargo, el chofer sacó un arma blanca con la que la amenazó para obligarla a sacara dinero de diversos cajeros automáticos.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijo-aylin-mujica.jpg
Famosos
Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años
Descanse en paz, Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Descanse en paz Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
aylin mujico hijo mauro.jpg
Famosos
De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo
Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores

La pérdida de su hijo Mauro

Sin duda el momento más impactante de su vida es la muerte de su hijo Mauro este viernes 17 de julio.
Lo más dramático de la historia se ha dado a conocer con el paso de las horas: personas allegadas a la actriz en la producción del programa TopChef VIP (dónde fue presentada apenas está misma semana) han revelado que Mujica habló con su hijo horas antes para pedirle que no hiciera el viaje a Barbados.

Mauro, quien era DJ y productor musical, hizo caso omiso y viajó para cumplir con un show. Fue en ese país donde murió a causa de un infarto fulminante.

Testigo de una tragedia

En abril de 2023, Aylín Mujica y dos amigas, Paola Villalobos y Samira decidieron viajar a Teotihuacán para vivir la experiencia del globo aerostático.
NO TE VAYAS SIN LEER: “Tierra de amor y coraje” terminó grabaciones: ¿Cuándo se estrena en ViX y las estrellas?
Aunque su viaje resultó sin contratiempos, minutos después las tres amigas vieron con horror que uno de los globos que estaba en el aire se incendió antes de poder aterrizar, lo que provocó la muerte de dos turistas.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
hijo de aylin mujica mauro.jpg
Famosos
La madrastra de Mauro, hijo muerto de Aylín Mujica, publica dolorosos videos con él: “Para mí era un hijo”
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede vigevani.jpg
Famosos
Fede Vigevani aparece públicamente para aclarar si entra o no a La Casa de los Famosos México
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
vanessa-huppenkothen-hospital-.jpg
Famosos
Vanessa Huppenkothen fue a dar al hospital en plena cobertura de futbol: “Me salvé de una sépsis”
Julio 18, 2026
 · 
TVyNovelas
aylinmujica-luto.jpg
Famosos
Aylín Mujica pronuncia sus primeras palabras tras la muerte de su hijo Mauro
Julio 18, 2026
 · 
MrPepe Rivero
luisfernando-pena-.jpg
Famosos
Luis Fernando Peña atraviesa un proceso de transformación emocional: “Sentía que me estaba desviando”
Por si fuera poco, hace unos días estuvo en el quirófano.
Julio 18, 2026
 · 
Edson Vázquez
aldo rendón nicole agnesi.jpg
Famosos
Aldo Rendón todavía no entra a La Casa de los Famosos y ya lo quieren funar; Nicole Agnesi lo fulmina
La empresario y bloguera considera que Aldo fue grosero con ella en un evento público en una plaza comercial de joyería de alta gama
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
quiere volar.jpg
Viral
Cruz Roja revela escalofriantes datos del “quiere volar” en el Ángel: “Muchas veces no los atrapaban”
La institución otorgó reconocimientos a los voluntarios que trabajaron para atender emergencias durante los festejos de los partidos de México
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
raul jimenez daniela basso.jpg
Famosos
El delantero Raúl Jiménez se defiende de conductores de tv que lo critican por usar la playera de Inglaterra
El seleccionado mexicano y su esposa Daniela Basso explicaron que la rivalidad es dentro de la cancha
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores