Aylín Mujica y los tres tristes sucesos que han marcado su vida

La vida de Aylín Mujica, como la de cualquier persona, ha tenido momentos de crisis.

Alguna vez una telenovela suya fracasó y fue cancelada (“Yacaranday”), y en alguna otra ocasión tuvo que cambiar de país en busca de trabajo.

Pero hay tres sucesos que más que pasajes críticos, pueden calificarse de tragedias.

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Aylín, víctima de la delincuencia

En octubre de 2020, Aylín Mujica abandonó la obra de teatro “El cuarentenario cómico”, en la que interpretaba a la sensual doña Inés. Ante el alud de críticas por si decisión de dejar la obra, decidió revelar la razón: un secuestro exprés.

De acuerdo con su narración, Aylín tomó un taxi de calle en la colonia Polanco, de madrugada y con rumbo al aeropuerto de la ciudad de México.

En el trayecto, sin embargo, el chofer sacó un arma blanca con la que la amenazó para obligarla a sacara dinero de diversos cajeros automáticos.

La pérdida de su hijo Mauro

Sin duda el momento más impactante de su vida es la muerte de su hijo Mauro este viernes 17 de julio.

Lo más dramático de la historia se ha dado a conocer con el paso de las horas: personas allegadas a la actriz en la producción del programa TopChef VIP (dónde fue presentada apenas está misma semana) han revelado que Mujica habló con su hijo horas antes para pedirle que no hiciera el viaje a Barbados.

Mauro, quien era DJ y productor musical, hizo caso omiso y viajó para cumplir con un show. Fue en ese país donde murió a causa de un infarto fulminante.

Testigo de una tragedia

En abril de 2023, Aylín Mujica y dos amigas, Paola Villalobos y Samira decidieron viajar a Teotihuacán para vivir la experiencia del globo aerostático.

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Aunque su viaje resultó sin contratiempos, minutos después las tres amigas vieron con horror que uno de los globos que estaba en el aire se incendió antes de poder aterrizar, lo que provocó la muerte de dos turistas.