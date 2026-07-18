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Fede Vigevani aparece públicamente para aclarar si entra o no a La Casa de los Famosos México

El influencer uruguayo coincide con las pistas publicadas por el reality show ¿pero realmente es él?

Julio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
fede vigevani.jpg

Fede Vigevani

Captura Youtube

“En cualquier momento la puedes cag... y te funan”, dice Fede Vigevani, influencer y creador de contenido que tiene poco más de 70 millones de suscriptores en Youtube.

Vigevani parecía ser el doceavo integrante de La Casa de los Famosos México 2026 y supuestamente sería la revelación de este domingo.
Sin embargo, Vigevani decidió aparecer públicamente para responder a esas versiones que lo colocaban dentro del reality show de TelevisaUnivision.

“Sí vi muchas publicaciones en redes sociales que lo decían pero no, no soy yo”, dijo el creador de contenido.

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Fede parecía coincidir con tres de las pistas que se dieron a conocer en el video de La Casa de los Famosos México publicado este viernes:

  1. Un suéter azul que se parece al que usó Fede en su video en el que se metió a los Backrooms.
  2. Dulces, los cuales son parte de una dinámica que hace constantemente de probar dulces exóticos.
  3. El botón de diamante de Youtube, el cual se le otorgó a Fede por sus primeros 10 millones de suscriptores.

La respuesta de Fede Vigevani

Pero Vigevani echa por tierra esas versiones de manera contundente.

“Es falso. Está cool (entrar a La Casa de los Famosos) pero como hago Youtube y ahora estoy bien con mi canal... y es un programa en el que te funan mucho”.

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Alejandro Flores

Fede explicó que por lo general, muchos de los habitantes llegan a un momento en el que se olvidan de que hay cámaras a su alrededor, lo cual no le pasaría a él porque está acostumbrado a que lo graben casi todo el día.

“La gente que entra sabe que entra por una razón pero yo estoy bien. Nunca (me han buscado para entrar al reality) pero quién sabe... igual y algún día ando muy mal...”

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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