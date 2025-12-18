Suscríbete
Tras amenazas, fiscal ordena que se VIGILE la casa de Alicia Villarreal las 24 horas del día

El abogado de la cantante explicó que las autoridades buscan que pase una Navidad en tranquilidad.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Francisco-N.jpg

Francisco ‘N’ amenazó a la cantante Alicia Villarreal.

YouTube

“Van al domicilio de la cantante para tenerle un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otras partes”.

El terror de nueva cuenta se vuelve a apoderar de Alicia Villarreal, pero ahora toma tintes de seguridad máxima. Tras sentirse “vulnerada” y “no segura”, la cantante obtuvo una medida de protección total por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Esto significa que la casa de ‘La Güerita Consentida’ estará vigilada las 24 horas del día.

La intérprete de ‘Ay papacito’, aterrizó en Monterrey y se dirigió directamente a la fiscalía para firmar las órdenes de restricción contra Francisco ’N’, quien, según los abogados de Villarreal, no deja de amenazar e intimidar a Alicia a través de redes sociales.

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, confirmó el nivel sin precedentes que tienen estas medidas: “Van al domicilio de la cantante para tenerle un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otras partes. O sea, va a haber o sea patrullas de la casidad de seguridad”.

Y añadió que además se giraron instrucciones para el auxilio policiaco inmediato y la vigilancia de las medidas adoptadas.

La extrema decisión se tomó porque el señalado dijo que “no iba a dejar en paz a la cantante”.

La vigilancia en la casa de Alicia inició desde que ella firmó y no tiene fecha de terminación, lo que busca garantizar que Villarreal puede tener una “Navidad relativamente tranquila”.

También se enviaron recomendaciones a Estados Unidos, advirtiendo que, si Sixto ’N’, nombre real del sospechoso, se acerca a la artista, será “remitido en cualquier momento aquí y allá”.

El abogado se va con todo contra Francisco ’N’

Ante las cámaras de televisión apostadas afuera de la fiscalía, el representante legal de la intérprete llamó “cantante fracasado” al señalado por Alicia y expresó su deseo de no mencionarlo para no darle “más reflectores que es lo que busca al hablar de mujeres y a decir puras tonterías”.

El abogado advirtió que Sixto ’N’ ya está “emproblemado” y que si llega a acercarse a Alicia, “lo van a remitir en cualquier momento aquí y allá”.

Alicia Villarreal Francisco Cantú
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
