Tras amenazas, fiscal ordena que se VIGILE la casa de Alicia Villarreal las 24 horas del día

“Van al domicilio de la cantante para tenerle un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otras partes”.

El terror de nueva cuenta se vuelve a apoderar de Alicia Villarreal, pero ahora toma tintes de seguridad máxima. Tras sentirse “vulnerada” y “no segura”, la cantante obtuvo una medida de protección total por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Esto significa que la casa de ‘La Güerita Consentida’ estará vigilada las 24 horas del día.

La intérprete de ‘Ay papacito’, aterrizó en Monterrey y se dirigió directamente a la fiscalía para firmar las órdenes de restricción contra Francisco ’N’, quien, según los abogados de Villarreal, no deja de amenazar e intimidar a Alicia a través de redes sociales.

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, confirmó el nivel sin precedentes que tienen estas medidas: “Van al domicilio de la cantante para tenerle un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otras partes. O sea, va a haber o sea patrullas de la casidad de seguridad”.

Y añadió que además se giraron instrucciones para el auxilio policiaco inmediato y la vigilancia de las medidas adoptadas.

La extrema decisión se tomó porque el señalado dijo que “no iba a dejar en paz a la cantante”.

¡Se FIRMÓ la medida de RESTRICCIÓN de Alicia Villarreal VS Francisco Cantú! En exclusiva, este es el documento que emitió el equipo de la cantante #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/IKQt6kn2wB — De Primera Mano (@deprimeramano) December 17, 2025

La vigilancia en la casa de Alicia inició desde que ella firmó y no tiene fecha de terminación, lo que busca garantizar que Villarreal puede tener una “Navidad relativamente tranquila”.

También se enviaron recomendaciones a Estados Unidos, advirtiendo que, si Sixto ’N’, nombre real del sospechoso, se acerca a la artista, será “remitido en cualquier momento aquí y allá”.

El abogado se va con todo contra Francisco ’N’

Ante las cámaras de televisión apostadas afuera de la fiscalía, el representante legal de la intérprete llamó “cantante fracasado” al señalado por Alicia y expresó su deseo de no mencionarlo para no darle “más reflectores que es lo que busca al hablar de mujeres y a decir puras tonterías”.

El abogado advirtió que Sixto ’N’ ya está “emproblemado” y que si llega a acercarse a Alicia, “lo van a remitir en cualquier momento aquí y allá”.