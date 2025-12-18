Suscríbete
Graban video para adultos sobre la tumba de Camilo Sesto; la familia exige disculpas públicas

Los familiares del intérprete aseguran que se trató de una falta de respeto a su legado y memoria.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Camilo-Sesto-tumba.jpg

En el mausoleo de Camilo Sesto se grabaron imágenes de contenido para adultos.

YouTube

“Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados”.

Medios españoles dan cuenta de que sobre la tumba del cantante Camilo Sesto se grabaron escenas de una serie de contenido para adultos.

A poco más de seis años de la muerte del intérprete de ‘Melina’, trascendió que imágenes fueron filmadas en el cementerio de San Antonio Abad, ubicado en el municipio de Alcoy, en Valencia.

El diario ‘Información’ destacó que aunque no se grabaron escenas de sexo explícito en el lugar, el mausoleo de Sesto aparece de manera clara.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y para muchos se trata de una falta de respeto al legado y memoria del cantante, reconocido mundialmente por sus éxitos como ‘Vivir así es morir de amor’.

El ayuntamiento es señalado de autorizar la grabación, aunque se defendieron diciendo que desconocían el tipo de contenido, ligado al cine para adultos gay.

En las imágenes de ‘El tiempo justo’ aparece un uniformado justo en la puerta del mausoleo de Camilo y aunque en ningún momento muestran sexo explícito, se utiliza la imagen de la tumba para la promoción del largometraje en el que sí aparecerán escenas de actores sosteniendo relaciones sexuales.

En tanto, la familia del cantante dijo estar sumamente molesta por lo ocurrido e incluso expresaron, en entrevista para la cadena Telecinco, que quieren explicaciones y una disculpa pública.

El reportero Pello Moriones dijo que al contactarse con los familiares le hicieron saber su disgusto. “Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados”.

Y “añadió que “van a pedir explicaciones al Ayuntamiento de Alcoy, por qué se dejaron grabar esas escenas”.

Camilo Sesto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
