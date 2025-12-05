Escándalo de Melenie opaca demanda de Alicia Villarreal contra Francisco Cantú, ¿de qué lo acusa?

“Ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana”.

Melenie Carmona, harta de guardar silencio, reveló cómo vive en la intimidad los conflictos familiares que ya la llevaron al límite. El divorcio de Alicia Villarreal, las acusaciones contra su padrastro por violencia, la postura de su papá, Arturo Carmona en el tema y el nuevo romance que presume con Cibad Hernández, hicieron que explotara.

En una transmisión en vivo dijo estar alejada de su mamá, a quien dejó de seguir en redes sociales, y externó también que abandonó su casa y que lo único que le preocupa es mantener en paz la relación con sus hermanos.

Sin embargo, los conflictos no se detienen y en medio de la tormenta, Villarreal continua con batallas legales, particularmente la que emprendió contra Francisco Cantú.

Por ello, Alicia acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres por la denuncia que interpuso contra Cantú por ataques reiterados, declaraciones falsas, hostigamiento mediático digital y acciones públicas de difamación.

El equipo legal de ‘La Güerita Consentida’ destacó que el cantante, quien ganó popularidad en 2022 tras participar en el espectáculo ‘GranDiosas’ junto a la fallecida Dulce, Rocío Banquells, María Conchita Alonso y la propia Alicia, lanzó amenazas contra Villarreal y dijo que no iba a dejar de perseguirla. Además realizó injurias y difamaciones, por lo que la cantante regia pidió restricciones contra Cantú y sumó una demanda civil por daño moral.

“¡Ya basta!, esto se ha normalizado, que se abuse tanto de la mujer, ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer”, expresó a su salida de la Fiscalía.

Alicia destacó que Francisco armó una campaña de desprestigio en su contra, por lo que fue tajante al decir que no se quedará callada.

¿Quién es Francisco Cantú?

¡Desde 2021, el cantante impulsó su carrera en el género de rancheras con el sencillo ‘Invisible’, aunque previamente ya compartía en redes sociales imágenes de su lujosa vida en Estados Unidos.

Cantú se presentaba públicamente como dueño de negocios prósperos en San Diego.

En 2022, se integró al show ‘GranDiosas’, producido por Hugo Mejuto, junto a María Conchita Alonso, María del Sol, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco —con quien interpretó el dueto ‘Tan enamorados’—, Janette y Dulce.

Para 2023 lanzó ‘Piernas quebradas’, con Ivonne Montero como estrella del video musical, y en meses recientes ha estado involucrado en polémicas por sus dichos, pues ha asegurado que tuvo romances con varias famosas, incluida Alicia Villarreal, algo que ella ha negado.

En 2025, Francisco compartió el escenario con figuras como Reyli Barba y en la cadena Multimedios promocionó su canción.

Finalmente, y tras la muerte de Dulce, Cantú comenzó a tener conflictos con Romina Mircoli, hija de la cantante, con quien sí habría tenido una relación sentimental en diciembre de 2024. La hija de Dulce también lo demandó.

