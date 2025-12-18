Por una infección viral, Angelique Boyer detuvo grabaciones de “Doménica Montero”

Angelique Boyer está celebrando 20 años de carrera en las telenovelas con el estreno de “Doménica Montero”, un melodrama que ha cautivado a los televidentes de al menos tres generaciones.

La primera versión fue en 1979, con Ira Eory en el papel de esta mujer que es traicionada por un hombre y por eso se vuelve dura y desconfiada. Luego vinieron las versiones de Angélica Rivera y Lucero, cada uno convertida en un fenómeno de rating.

Angelique se encarga de esta nueva producción que retoma el nombre original de la historia escrita por Inés Rodena (las versiones de Rivera y Lucero se llamaron “Soy tu dueña” y “La Dueña"; y cambiaron el nombre de la protagonista) y está consciente de lo que significa en su carrera.

Como informamos en TVyNovelas, Boyer fue entrevistada por Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025. En esa charla, la actriz contó:

“Doménica me hace sentir fuerte, poder entregar lo mejor de mí, no conformarme, al límite de las emociones, no ser una persona tibia, y ese es el carácter que ella requería, y me di cuenta que si uno vive la vida con esa intensidad, los resultados son mucho mejores”.

“Me tiró para abajo”, así fue la enfermedad que enfrentó Boyer

Angelique Boyer ha hecho 16 telenovelas desde 2004, cuando debutó en “Corazones al límite”. “Doménica Montero” será la 17 y curiosamente tuvo una experiencia dura que nunca antes había vivido.

“Fue un gran reto porque una cosa que no me había pasado en todos estos años es enfermarme en un proyecto”.

Las grabaciones de la telenovela comenzaron un lunes y el plan de producción era que esa semana se hicieran algunas de las escenas más impactantes de la historia, incluyendo el momento en el que Doménica se queda plantada frente al altar esperando al novio.

La fuerza del enojo Instagram Uninovelas

El plan se tuvo que detener porque Angelique comenzó a tener síntomas de una infección respiratoria.

“Empezamos a grabar un lunes y el miércoles me sale positivo a Covid y me tuve que ausentar jueves, viernes, sábado y domingo”.

El lunes siguiente, cuando la prueba dio ya negativo, volvió al set y le tocó grabar la escena de la fiesta, cuando explota de ira y avienta la mesa al piso. Ahí se dio cuenta de que la actuación es algo más que actuación.

“El Covid me dio para abajo físicamente, me tiró; pero el trabajo me devolvió la vida; ese día, terminando mi trabajo dije: guau esto es estar vivo y agradezco que esta pasión que hacemos sea la gasolina ante cualquier obstáculo incluso la enfermedad”.

“Doménica Montero” se podrá ver en ViX a partir de este 14 de diciembre y por las estrellas en la tercera semana de enero.