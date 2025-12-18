Suscríbete
Mhoni Vidente saca la carta del loco y predice el marcador de México VS Sudáfrica en el Mundial 2026

La tarotista también vaticinó quién ganar el certamen deportivo que por tercera vez se realizará en México

Diciembre 17, 2025 • 
Alejandro Flores
mexico mhoni vidente mundial 2026.jpg

Mhoni predice hasta dónde llegará México

Instagram

Mhoni Vidente ya vio el futuro y sabe quién va a ganar el Mundial 2026.

El evento deportivo será histórico para México porque lo convertirá en el único país en organizar tres veces un mundial de futbol.
Aunque en esta ocasión será una organización compartida con Canadá y Estados Unidos, nuestro país ya fue anfitrión único en 1970, con Brasil como campeón; y en 1986, cuando se coronó la Argentina de Diego Armando Maradona.
Según lo que ve Mhoni Vidente en el tarot, el campeonato estará dominado por las selecciones que hasta ahora lideran el listado de la FIFA.
Las cartas no predicen alguna sorpresa y el campeón del mundo en 2026 será Portugal, España o Argentina.

¿Cómo le va ir a México en el mundial de 2026?

En cuanto a México, Mhoni Vidente predice una realidad muy distinta a la de hace 4 años, cuando la selección de México tuvo tres malos partidos en la primera fase.

“En el Mundial de Catar, México tuvo su pase a los cuartos... pero a los cuartos del hotel”, dijo la vidente manera de broma sobre la mala actuación de la selección.

Pero en 2026 y jugando como anfitrión y luego de haber tenido un sorteo favorable, que lo puso en un grupo que parece accesible, Mhoni saca del tarot la carta del loco y predice:

“A México yo lo veo ganando su primer juego contra Sudáfrica 2 - 0 o 3 - 1".

Ese primer partido será en el Estadio Azteca y será una réplica del juego inaugural del Mundial de 2010, cuando también se enfrentaron ambas selecciones.

“Este año sí vamos a pasar; las energías ya se acomodaron, por eso es que México le sale la carta del loco”.

La selección de futbol atraviesa ahora por una crisis de resultados, ya que sus partidos amistoso más recientes han puesto en duda su capacidad para hacer goles en momentos decisivos.

Mhoni Vidente predice Selección Mexicana Copa Mundial FIFA 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
