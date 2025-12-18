Aleks Syntek llevó a su casa a un desconocido y resultó ser un popular cantante de los 90

Aleks Syntek no deja de sorprender con sus historias.

El músico ahora cuenta la anécdota de lo que pasó durante unos premios MTV a los que acudió en 2005, una de sus épocas de mayor impacto internacional ya que ese año publicó “Sexo, pudor y lágrimas”, tema con el que ganó el MTV Music Award.

Hace apenas un mes, el tecladista tuvo una crisis de salud y emocional que lo obligó a detener su gira. Sin embargo, reapareció en redes sociales con mensajes navideños y el anuncio de que retoma su gira a partir de 2026 con fechas en ciudades de Estados Unidos.

En este contexto, Syntek habló con Angélica Vale en su programa de radio en el que recordó lo que sucedió aquel año.

“Un día estoy en MTV, en los premios y llega un negrito y me dice: oye , tengo mis canciones, yo quiero que me hagas una producción”.

Angélica Vale corrigió a Aleks en el término para que no usara la palabra “negrito” (Aleks aceptó: “perdón, afroamericano”) y enseguida retomó el hilo de la historia.

“Este hombre no hablaba nada de español pero me cayó bien, me dio confianza porque era diseñador de modas”.

El misterioso desconocido

De modo que efectivamente Syntek se lo llevó a su casa y comenzó a platicar con él y de pronto le preguntó: ¿Cómo te llamas?

La respuesta lo dejó impactado: Fab Morvan.

Morvan fue integrante de un dueto muy famoso en los años 90 gracias, sobre todo a una canción titulada Girl You Know It’s True. El dueto se llamaba Milli Vanilli y estaba conformado por Morvan y Rob Pilatos.

Fueron famosos primero en Europa y en 1990 dieron el salto a Estados Unidos llegando incluso a ganar el Grammy a Artista Revelación del Año. El éxito les duró muy poco ya que durante sus presentaciones en Estados Unidos fue evidente que su acento alemán (que era evidente en cada entrevista y aparición pública) no existía en las canciones.

Finalmente se descubrió que detrás de Milli Vanilli había un fraude: los cantantes eran otros artistas y Morvan y Pilatos eran solamente la imagen.

Aleks Syntek reconocíó a Fab Morvan y se entusiasmó:

"¡No puede ser que estás en mi casa!”, le dijo mientras escuchaba las canciones que había grabado.

Sin embargo, no se logró concretar el disco que Morvan le pidió a Aleks, o por lo menos nunca salió a la luz pública, dejando la historia como una anécdota de la que solo Aleks Syntek tiene pruebas.