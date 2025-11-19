Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal: “Sigo siendo inocente”

En una audiencia realizada vía Zoom con los representantes legales de las dos partes, se dio a conocer que el músico Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal.

De acuerdo con información publicada por Reforma, un Juez de Control de Juicio Oral Penal de Nuevo León determinó la mañana de este 19 de noviembre que existían pruebas suficientes en contra de la expareja de ‘La Güerita Consentida’.

Alicia Villarreal pidió ayuda públicamente en un concierto y presentó una denuncia inicial contra el padre de sus dos hijos tras haber vivido un episodio de violencia en su domicilio de Monterrey.

Alicia Villarreal Instagram

Asimismo, Alicia acudió en febrero a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey para ampliar la denuncia.

Ahora, un juez determinó vincular a proceso a Cruz ‘N’ por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, psicológica y económica en perjuicio de Alicia Villarreal.

La investigación seguirá durante dos meses. En este tiempo, Cruz tiene prohibido acercarse a Alicia y debe presentarse ante las autoridades cada quince días.

“La audiencia duró dos horas y Alicia está contenta”, afirmó Ulrich Richter, abogado de la regia, a Reforma.

Cruz había dicho que estaba satisfecho por cómo se habían realizado las cuestiones legales

A través de un comunicado, Cruz ‘N’ dio a conocer que confía en las autoridades y que pronto esta acusación será aclarada.

“Un juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente”.

“El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido”, insistió Cruz.