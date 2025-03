Francisco Cantú sepultó la versión de Alicia Villarreal y dejó entrever un romance: ‘Me dio luz verde’

De acuerdo con algunos inquietantes rumores que surgieron hace unos días, Francisco Cantú y Alicia Villarreal sí habrían tenido algunas citas cuando la cantante aún era esposa de Cruz Martínez, lo que habría provocado no sólo la separación de la pareja , sino el escalofriante episodio de violencia que aún no se ha esclarecido del todo.

Francisco Cantú y Alicia Villarreal coincidieron cuando trabajaban juntos en el show de “GranDiosas"; de hecho, después de la muerte de Dulce salieron a la luz unas fotos de la pareja tomada de la mano en un centro comercial que desataron el escándalo que, al parecer, está muy lejos de terminar: ¡ella negó un romance, pero el cantante ranchero volvió a confirmar su versión, y esta vez con más detalles!

¿QUÉ DIJO FRANCISCO CANTÚ DE SU SUPUESTO ROMANCE CON ALICIA VILLARREAL?

En un encuentro con medios de comunicación difundido por el programa matutino “Venga la Alegría”, Cantú desmintió a Alicia Villarreal y ventiló que fue ella precisamente quien le dio “luz verde” para comenzar a cortejarla.

“Lo único que le pregunté fue que qué pasaba con su esposo, que si iban a seguir juntos y me dijo: ‘No, ya estamos en proceso de divorcio y ya pronto vamos a estar divorciados’, eso fue lo que me dio luz verde para poderla invitar a comer, poder invitarla a cenar”, reconoció el también empresario.

Para Francisco Cantú, es lamentable que la actitud de Alicia Villarreal haya tenido un cambio radical cuando ella fue precisamente la que lo mencionó primero en un podcast.

“Ahora lo que quieren es que todo el mundo se calle para que este proceso legal que tiene con su aún esposo no pase a mayores. Yo no creo que haya tenido nada malo que hayamos estado juntos esos dos días y solos”, finalizó.

¿CÓMO REACCIONÓ ALICIA VILLARREAL A SU SUPUESTA RELACIÓN CON FRANCISCO CANTÚ?

En una reveladora entrevista que Alicia Villarreal sostuvo con Pati Chapoy y que fue dada a conocer a inicios de esta semana, la cantante se mostró bastante ofendida por las declaraciones de Cantú en el sentido de que sí fueron pareja.

“Ni siquiera sé por qué dice eso el señor, jamás he salido con él, y yo creo que a veces cargamos muchas cosas que no está tan clara la situación, porque nos sentamos a hablar y no se puede hablar porque entonces se altera la situación, la forma y no hay ese momento de tranquilidad”, expresó.

Como ves, las versiones de Alicia Villarreal y Francisco Cantú son bastante reveladoras ya que aunque él aseguró que ella sí le dio “luz verde” para salir a algunos lugares, la cantante dejó claro que todo se trató de un mal entendido entre ellos... ¿a quién le crees?