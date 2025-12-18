Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente

Una señora adulta mayor estaba en una silla de ruedas y en malas condiciones de salud a la orilla de una carretera en Tamaulipas, México.

La habían abandonado sin más que la ropa que traía puesta, por lo que cuando personal de la Cruz Roja la atendió, la encontraron con hipotermia y un pulso muy débil.

La abuelita, de entre 80 y 90 años de edad, que fue encontrada en un camino rural rumbo al ejido El Longoreño, cerca de la costa del Golfo de México, fue trasladada a un hospital.

Autoridades sospechan que pudo haber sido trasladada desde Estados Unidos. Vecinos calculan que estuvo varias horas expuesta a bajas temperaturas; fueron ellos quienes solicitaron apoyo de equipo médico.

Medios nacionales reportan el estado de salud de la señora como crítico. La adulta mayor únicamente tenía una pequeña bolsa con sus pertenencias, pero no se ha dado a conocer su identidad, ni se ha encontrado a los familiares.

La brutal imagen provocó indignación en redes sociales, pues la abuelita estaba sentada a la orilla de una carretera desolada, casi sin vida.

Se busca a los responsables

Francisco Ponce, coordinador de socorros de Cruz Roja, relató a Telediario que fue encontrada en un lugar despoblado cerca del mar, pero sus signos vitales ni siquiera los podía registrar sus instrumentos especializados.

El DIF de Tamaulipas da seguimiento al caso, al activar protocolos correspondientes por abandono y se interpuso una denuncia para determinar responsabilidades.

Autoridades pusieron a disposición de la sociedad los siguientes medios de contacto para brindar cualquier tipo de información que ayude a la ubicación de las personas responsables:

Teléfono: 834 110 0141 y 8688109550 Ext. 1024

Correo electrónico: personasmayores@diftamaulipas.gob.mx