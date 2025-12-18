Suscríbete
Famosos

Exintegrante de ‘LCDFM’ anuncia que se separa de su esposa tras convertirse en padres

Los rumores de divorcio crecieron en los últimos días, pues la pareja había dejado de seguirse en redes sociales.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-Casa-de-los-Famosos-2.jpg

La Casa de los Famosos México 2

Instagram

“Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados”.

Suspicaces y curiosos internautas comenzaron a descubrir que entre un exintegrante del reality ‘La Casa de los Famosos México’ y su esposa las cosas estaban cambiando y la distancia estaba presente.

La pareja dio pie a especulaciones que fueron tomando forma. Primero dejaron de seguirse en redes sociales y después no había fotografías juntos, algo que solía ser común entre ellos, al mostrar detalles de su relación públicamente.

El tercer indicio fue contundente, ella abrió la puerta a la confirmación de la separación.

La esposa, exparticipante de ‘La Isla’, encendió las alertas cuando uno de sus seguidores le cuestionó por qué había publicado una imagen en solitario con su hijo y qué pasaba con su esposo, a lo que ella respondió: “Ya no está”.

¿Quién es la pareja que se está divorciando?

Se trata de Luis ‘Potro’ Caballero, quien formó parte de ‘Las Estrellas Bailan en ‘Hoy’ y de ‘La Casa de los Famosos México’, y que ahora se desempeña como conductor de ‘Vivalavi’ de Multimedios, y su aún esposa, la influencer y exparticipante de ‘la Isla’, Fer de la Mora.

La pareja envió un comunicado de prensa con el que confirman que su historia de amor llegó a su fin y que no hubo infidelidades.

“Queremos compartir que, de cómun acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros.

“Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo”, señala el comunicado.

Finalmente, en el comunicado la pareja agradece la comprensión y el respeto a su decisión, anunciando que no harán más comentarios, ni entrevistas sobre el tema.

600289707_1402804261516864_893632641086104929_n.jpg

La historia de amor de ‘El Potro’ y Fer de la Mora

La pareja se conoció 20 años atrás, pues un tío de la influencer fue compañero universitario de la madre del conductor de televisión. Al principio no se cayeron bien, pero después “ella se casó, se divorció y hasta cuando estaba casada yo decía ‘no importa si es en un año o dos (iban a estar juntos)”, dijo en una entrevista el también cantante.

Además, en el pasado reveló también que días antes de la boda de de la Mora intentó convencerla de no casarse, le dijo que su matrimonio no iba a durar ni 6 meses, pero ella no le hizo caso, firmó y se separó a los 9 meses.

Después de dos años, ‘Potro’ la buscó “y le dije ‘no tengo duda alguna que eres el amor de mi vida’”.

En 2024, Fer y José Luis le dieron la bienvenida a su hijo Luciano.

Luis Potro Caballero
 La Casa de los Famosos México Las Estrellas Bailan en Hoy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yeri mura caro miranda.jpg
Famosos
Yeri Mua riñe con Caro Miranda en La Casita de Bad Bunny: “No me iba a poner de verdulera”
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal angela aguilar violinusta.jpg
Famosos
Las tres teorías que demostrarían la infidelidad de Nodal con su violinista
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical.png
Famosos
Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el gran estreno de “Matilda, el Musical”
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
angelique-boyer-aldo-de-nigris-.jpg
Famosos
Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador EN VIVO con Angelique Boyer | VIDEO
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adulta-abuelita-abandonada-.jpg
Viral
Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente
La señora de más de 80 años estaba en silla de ruedas.
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
domenica montero.jpg
Telenovelas
Por una infección viral, Angelique Boyer detuvo grabaciones de “Doménica Montero”
La actriz revela una anécdota que le ocurrió al principio de las grabaciones de la telenovela que se estrena por ViX este 19 de diciembre
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lorena-Mayra-Rojas.jpg
Famosos
Mayra Rojas jamás imaginó que cumpliría su sueño de tres hijos con la bebé de su hermana: “deseo concedido”
La actriz tuvo una emotiva charla donde compartió cómo se hizo mamá de la hija de su hermana fallecida.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jacquie-jenni-imms.jpg
Famosos
Jacqie Rivera se quedó fría al ver a Jenni del IMSS: ¿Cree que es su mamá?
Siguen los rumores de que supuestamente La Diva de la Banda está viva.
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas