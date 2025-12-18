Exintegrante de ‘LCDFM’ anuncia que se separa de su esposa tras convertirse en padres

“Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados”.

Suspicaces y curiosos internautas comenzaron a descubrir que entre un exintegrante del reality ‘La Casa de los Famosos México’ y su esposa las cosas estaban cambiando y la distancia estaba presente.

La pareja dio pie a especulaciones que fueron tomando forma. Primero dejaron de seguirse en redes sociales y después no había fotografías juntos, algo que solía ser común entre ellos, al mostrar detalles de su relación públicamente.

El tercer indicio fue contundente, ella abrió la puerta a la confirmación de la separación.

La esposa, exparticipante de ‘La Isla’, encendió las alertas cuando uno de sus seguidores le cuestionó por qué había publicado una imagen en solitario con su hijo y qué pasaba con su esposo, a lo que ella respondió: “Ya no está”.

¿Quién es la pareja que se está divorciando?

Se trata de Luis ‘Potro’ Caballero, quien formó parte de ‘Las Estrellas Bailan en ‘Hoy’ y de ‘La Casa de los Famosos México’, y que ahora se desempeña como conductor de ‘Vivalavi’ de Multimedios, y su aún esposa, la influencer y exparticipante de ‘la Isla’, Fer de la Mora.

La pareja envió un comunicado de prensa con el que confirman que su historia de amor llegó a su fin y que no hubo infidelidades.

“Queremos compartir que, de cómun acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros.

“Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo”, señala el comunicado.

Finalmente, en el comunicado la pareja agradece la comprensión y el respeto a su decisión, anunciando que no harán más comentarios, ni entrevistas sobre el tema.

La historia de amor de ‘El Potro’ y Fer de la Mora

La pareja se conoció 20 años atrás, pues un tío de la influencer fue compañero universitario de la madre del conductor de televisión. Al principio no se cayeron bien, pero después “ella se casó, se divorció y hasta cuando estaba casada yo decía ‘no importa si es en un año o dos (iban a estar juntos)”, dijo en una entrevista el también cantante.

Además, en el pasado reveló también que días antes de la boda de de la Mora intentó convencerla de no casarse, le dijo que su matrimonio no iba a durar ni 6 meses, pero ella no le hizo caso, firmó y se separó a los 9 meses.

Después de dos años, ‘Potro’ la buscó “y le dije ‘no tengo duda alguna que eres el amor de mi vida’”.

En 2024, Fer y José Luis le dieron la bienvenida a su hijo Luciano.