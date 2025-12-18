Suscríbete
Famosos

Romina Mircoli narra qué es lo más difícil de vivir sin su madre, la cantante Dulce

El 25 de diciembre se cumple un año de la muerte de Dulce

Diciembre 18, 2025 • 
Alejandro Flores
dulce romina mircoli.jpg

Dulce y Romina Mircoli

Instagram

Romina Mircoli ha tenido un año entre el dolor y los juzgados.

La muerte de su madre, la cantante Dulce, el 25 de diciembre de 2024, la obligó de pronto a estar en el ojo mediático.
Primero tuvo que enfrentar las acusaciones de Ofelia Cano, amiga de Dulce y que aseguró que Romina maltrataba a su madre y que “la dejó sola en el hospital” en sus últimos días.
A la tormenta se sumó la aparición de Francisco N, un hombre que asegura que tuvo una relación con Dulce en sus últimos años y que también acusa a Romina de haber maltratado a la cantante.
Ambos pleitos crecieron hasta convertirse en denuncias legales: Romina ha logrado una orden de restricción contra Ofelia Cano y está en proceso de llevar a juicio a Francisco N por amenazas.

“Hay gente que no cree que hay justicia en México. Sí hay justicia, solo hay que ser pacientes”, dijo Romina en una entrevista con el programa De primera mano.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Ahí mismo, Mircoli recordó a su madre ahora que está a punto de cumplirse un año de su muerte.

“Es muy difícil pero no me he derrumbado porque un amigo me dio un consejo, me dijo que tengo que mantenerme de pie por lo que sí tengo, por mi hijo, por mi esposo”.

El recuerdo de Dulce

Romina Mircoli y Dulce en efecto tuvieron un distanciamiento años previos a la muerte de la cantante. Pero Romina explica que fueron problemas que superaron y que ella siempre se mantuvo cerca de su madre cuando enfermó y tuvo que ser internada en un hospital en diciembre del 2024.

Actualmente, una de las mayores preocupaciones de Romina es mantener vivo el legado y el ejemplo de su madre.
Pero en el plano personal, confiesa que la ausencia de Dulce es algo que todavía no supera.

“Nuestros padres nos enseñan a caminar, a comer, a todo, pero lo que no nos enseñan es a vivir sin ellos”.

Dulce Romina Mircoli
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yeri mura caro miranda.jpg
Famosos
Yeri Mua riñe con Caro Miranda en La Casita de Bad Bunny: “No me iba a poner de verdulera”
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal angela aguilar violinusta.jpg
Famosos
Las tres teorías que demostrarían la infidelidad de Nodal con su violinista
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical.png
Famosos
Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el gran estreno de “Matilda, el Musical”
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
angelique-boyer-aldo-de-nigris-.jpg
Famosos
Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador EN VIVO con Angelique Boyer | VIDEO
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adulta-abuelita-abandonada-.jpg
Viral
Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente
La señora de más de 80 años estaba en silla de ruedas.
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
domenica montero.jpg
Telenovelas
Por una infección viral, Angelique Boyer detuvo grabaciones de “Doménica Montero”
La actriz revela una anécdota que le ocurrió al principio de las grabaciones de la telenovela que se estrena por ViX este 19 de diciembre
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lorena-Mayra-Rojas.jpg
Famosos
Mayra Rojas jamás imaginó que cumpliría su sueño de tres hijos con la bebé de su hermana: “deseo concedido”
La actriz tuvo una emotiva charla donde compartió cómo se hizo mamá de la hija de su hermana fallecida.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jacquie-jenni-imms.jpg
Famosos
Jacqie Rivera se quedó fría al ver a Jenni del IMSS: ¿Cree que es su mamá?
Siguen los rumores de que supuestamente La Diva de la Banda está viva.
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas