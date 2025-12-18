Yeri Mua riñe con Caro Miranda en La Casita de Bad Bunny: “No me iba a poner de verdulera”

Yeri Mua acusó a Caro Miranda de estarla “empujando” durante el concierto de Bad Bunny.

“Como que queria que me cayera”, dijo la influencer en una historia de Instagram que publicó apenas saliendo del show del Conejito Malo en el estadio GNP.

El altercado ocurrió dentro del segmento que se conoce como La Casita de Bad Bunny, que es una construcción ubicada cerca de las gradas, del lado opuesto al escenario, y en la cual transcurre una parte del show.

Estar dentro de La Casita tiene un costo extra y durante la gira en México se ha visto a famosos como Ana de la Reguera y Diego Boneta que bailan y cantan muy cerca del reguetonero.

Sin embargo, en el show de este martes, sucedió la polémica entre Yeri Mua y la actriz Caro Miranda.

La acusación de Yeri Mua

“No sé quién es esta mujer de chinos pero en cuanto sepa su nombre le voy a a mandar a mi bruja con una gallina negra”, dijo Yeri Mua.

En los videos mostrados por la influencer se ve que efectivamente estuvo en La Casita y de su lado izquierda estaba la actriz Samadhi Zendejas. Del lado derecho se ve a Caro Miranda.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales notaron que en los videos no se ve, al menos de manera evidente, que haya empujones de parte de la actriz protagonista de la telenovela “Tierra de esperanza”.

La propia Caro publicó también algunos videos en sus historias de Instagram en los que se le ve bailando y cantando con Yeri Mua a un lado.

Este miércoles, la influencer hizo una transmisión en vivo en donde reiteró sus acusaciones en contra de la actriz.