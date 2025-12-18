Suscríbete
Famosos

Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el gran estreno de “Matilda, el Musical”

Diciembre 17, 2025 • 
TVyNovelas
jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical.png

¡Prepárate para cantar, emocionarte y sorprenderte! “Matilda, el Musical” llega con todo a los escenarios mexicanos y lo hace con un elenco de lujo que ya está dando de qué hablar.

El esperado estreno será el 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1, y uno de los grandes momentos será ver a Jaime Camil como nunca antes: irreconocible y divertidamente temible en el papel de Tronchatoro. El actor demuestra una vez más su versatilidad en esta producción que mezcla humor, crítica y mucha emoción.

jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical-mexico.jpeg

El montaje cuenta también con las actuaciones de Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, Gloria Aura, Gisela Sehedi y M. Elisa Gallegos, quienes dan vida a esta entrañable historia basada en el clásico de Roald Dahl. La obra tiene libreto de Dennis Kelly, música y letras del talentoso Tim Minchin, y está dirigida por Nick Evans, garantía de un espectáculo de gran formato.

Con números musicales inolvidables, escenografía impactante y una historia que celebra la inteligencia y el coraje, Matilda promete convertirse en uno de los grandes fenómenos teatrales del año.

No te quedes fuera. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.

jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical-personajes.jpeg

TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
bisogno-michaela.jpg
Famosos
Hija de Daniel Bisogno queda fuera de ‘Matilda’ pese a promesa y revelan quién lo decidió
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
Dorismar-nariz.jpg
Famosos
Dorismar reaparece con el ROSTRO DESFIGURADO y muestra entre lágrimas los daños de una mala cirugía
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
isla-la-roqueta-uno-de-los-tesoros-naturales-mas-bonitos-de-acapulco.png
Especiales
Isla La Roqueta: uno de los tesoros naturales más bonitos de Acapulco
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
Yulianna-Peniche-Parejita-López.jpg
Famosos
Yulianna Peniche le manda mensaje a su ex, ‘El Parejita’ López’: “Que me regrese mi dinero”
La pareja ya tenía planes de boda, pero hace tres años terminaron su relación.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Lascurain.jpg
Famosos
Isabel Lascurain, estable, tras neumonía; cancela presentación con ‘Pandora’
La cantante dio a conocer que enfermó y se mantiene aislada y en recuperación.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia-klitbo-seria.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a Cynthia Klitbo; esto se sabe de su estado de salud
La actriz vivió un episodio que requirió estudios complejos.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez