Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el gran estreno de “Matilda, el Musical”

¡Prepárate para cantar, emocionarte y sorprenderte! “Matilda, el Musical” llega con todo a los escenarios mexicanos y lo hace con un elenco de lujo que ya está dando de qué hablar.

El esperado estreno será el 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1, y uno de los grandes momentos será ver a Jaime Camil como nunca antes: irreconocible y divertidamente temible en el papel de Tronchatoro. El actor demuestra una vez más su versatilidad en esta producción que mezcla humor, crítica y mucha emoción.

El montaje cuenta también con las actuaciones de Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, Gloria Aura, Gisela Sehedi y M. Elisa Gallegos, quienes dan vida a esta entrañable historia basada en el clásico de Roald Dahl. La obra tiene libreto de Dennis Kelly, música y letras del talentoso Tim Minchin, y está dirigida por Nick Evans, garantía de un espectáculo de gran formato.

Con números musicales inolvidables, escenografía impactante y una historia que celebra la inteligencia y el coraje, Matilda promete convertirse en uno de los grandes fenómenos teatrales del año.

No te quedes fuera. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.