Jacqie Rivera se quedó fría al ver a Jenni del IMSS: ¿Cree que es su mamá?

Sin que se confirme aún si era imagen creada por inteligencia artifical o una auténtica mujer idéntica a Jenni Rivera, imágenes se viralizaron desde una clínica del IMSS de Matehuala, en San Luis Potosí, pues usuarios de redes sociales aseguraron que se trataba de una prueba de que La Diva de la Banda está viva o al menos enferma.

La presunta “doble” de Jenni fue fotografiada en el área de farmacias de la unidad médica, luciendo con un maquillaje y peinado al puro estilo de ‘La Gran Señora’. Además, su fisonomía y porte hacen pensar que sí podría tratarse de la hermana de Lupillo. El impactante parecido de la mujer con Rivera hizo que sus seguidores se cuestionaran si en verdad falleció o simplemente “no llega el olvido” en sus corazones.

Las dudas llegaron hasta una de las hijas de Jenni Rivera... Despierta América le preguntó directamente a Jacqie Rivera si considera que era su mamá en las imágenes.

“Es algo.. Para mí yo creo que sí (se parece). Es un poco raro, me entra como tristeza, pero es sorprendente. Porque realmente sí se parece a mi mamá”.

“Es bonito que la honren de esa manera. Y para mí, yo la estoy honrando al hacer mi música”, dijo Jacqie, quien recientemente estrenó “Deseos Navideños”, un paso más en su carrera musical.

Jenni Rivera cumplió 13 años de fallecida

El pasado 9 de diciembre de 2025, Jenni Rivera cumplió su décimo tercer aniversario luctuoso. Aquel fatídico domingo, el avión en el que viajaba de Monterrey rumbo a CDMX, se desplomó en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

Los conflictos entre la familia de Jenni Rivera están lejos de terminar.

John Parra/Getty Images

Su hermano Lupillo Rivera fue contactado por las autoridades para ir a identificar los restos mortales. La ropa y pertenencias de La Diva de la Banda quedaron desperdigadas por toda la sierra.

Desde entonces, la familia ha sido objeto de reflectores. Su hija Chiquis quedó fuera del testamento, pues semanas anteriores a la muerte de su madre, se supo que estaba enojada con su hija por un presunto video en el que se veía a la joven en el mismo lugar privado que su entonces padrastro, Esteban Loaiza, lo que propició rumores de una traición y un distanciamiento entre madre e hija.

La última noche de Jenni Rivera, le dedicó ‘Paloma Negra’ y rompió en llanto al cantarla. Ahora, en pleno 2025, Chiquis insiste en que quisieron separarlas, pero el amor siempre las unió... “Tu voz vive en la mía. Te siento hoy más que nunca”, escribió la cantante en sus redes sociales.