Lorena Herrera contra Ninel Conde por su cambio de color de ojos: “Tú te puedes hacer lo que quieras”

“Te puedes hacer lo que quieras, pero no lo andas gritando a los cuatro vientos”.

Luego de que Ninel Conde decidiera cambiar el color de sus ojos, muchos de sus compañeros se han pronunciado al respecto, sobre todo por lo riesgoso de esta nueva técnica.

En ese tenor, la actriz Lorena Herrera cuestionó la forma en la que Conde promueve sus procedimientos.

En un reciente encuentro con la prensa, la también cantante dijo que, aunque cada persona es libre de modificar su apariencia, quienes son figuras públicas deberían ser más cuidadosos al recomendar este tipo de nuevas técnicas por el impacto entre sus seguidores.

“Lo que no estoy de acuerdo es en el mensaje que se da. Tú, como persona, te puedes hacer lo que quieras, pero no lo andas gritando a los cuatro vientos porque somos los que estamos en el medio artístico, somos líderes de opinión. Si ella dice: ‘les recomiendo esta operación para cambiarse los ojos’, ¿cómo que les recomiendo? (debería decir): ‘yo les recomiendo que no consuman, por ejemplo, cosas genéticamente modificadas’”, expresó Herrera.

En el pasado, Lorena también había comentado entre bromas que Ninel estaba adquiriendo una “nueva identidad”.

La intérprete de ‘Masoquista’, dijo: “ay no, quedó muy bonita. Yo la verdad la vi muy guapa, a mí me pareció muy guapa. Otra persona pero muy guapa. Yo creo que tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad. Debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?”.

Sin embargo, luego se arrepintió de sus dichos y reconoció que su humor ácido no debe aplicarlo a terceros, sobre todo si no hay una relación cercana.

Y pese a que juró que no volvería a hablar de Ninel, falló y enfatizó su desacuerdo no en los procedimientos estéticos sino en el mensaje que se transmita al hacerlos públicos y recomendarlos.

Ninel, por su parte, no ha respondido a las declaraciones de Herrera, sin embargo, ya ha manifestado que las críticas no le afectan.