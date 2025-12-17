Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador EN VIVO con Angelique Boyer | VIDEO

Un par de meses después de ganar La Casa de los Famosos México en su tercera temporada, Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador con una de las actrices más queridas de las telenovelas, Angelique Boyer.

A propósito del estreno de ‘Doménica Montero’, Angelique llegó a Televisa para la presentación oficial este miércoles 17 de diciembre y se encontró con el debut de Aldo.

“A mí me dijeron ‘tienes que ser serio’”, admitió De Nigris ante los comentarios del público, y explicó que no se trataba de un momento casual, sino de la presentación de un proyecto importante con una actriz a quien debía mostrar respeto.

“Las oportunidades te llegan una vez en la vida, tienes que salir de tu zona de confort y ahí vas viendo qué onda”, dijo Aldo sobre aceptar la invitación de ser entrevistador por primera vez.

¿Qué le dijo Aldo De Nigris a Angelique Boyer?

“Como sabes, no soy entrevistador, pero el chiste es cotorrear, un poquito más relajado”, dijo Aldo a Angelique, quien sonreía al decir: “Pero para allá vas...”.

Aldo dudó, pero acertó sobre un posible futuro como entrevistador: “Pa’lla voy, podría ser, si sale bien que pongan en los comentarios”.

Así, Angelique Boyer le contó un poco de este momento de su vida, como protagonista de Doménica Montero: “Después de 20 años de carrera, celebrando ese momento en el que por primera vez me puedo aplaudir, me tardo en asimilar las cosas y nunca me la creo. Doménica me hace sentirme fuerte, poder entregar lo mejor de mí, no conformarme, al límite de las emociones, no ser una persona tibia, y ese es el carácter que ella requería, y me di cuenta que si uno vive la vida con esa intensidad, los resultados son mucho mejores”.

“A veces subestimamos mucho a los actores, pensamos que no trabajan mucho, pero te admiro porque eres una mujer trabajadora, la cantidad de proyectos que has hecho, te admiro y siéntete orgullosa”, le dijo Aldo a Angelique.

Angelique anotó: “A veces pensamos que esta carrera es de mucho glamour, pero es de mucho sacrificio, pero que tienen una recompensa que no tiene precio, porque además hacemos lo que amamos”.

Aldo De Nigris leía las preguntas que le escribieron en una tarjeta, pero poco a poco se soltó durante la conversación. Así, logró que Angelique le contara lo que siente al ser tan exitosa y que su trabajo sea visto por millones de personas.

“Vivir en gratitud me da felicidad, con los pies en la tierra, abrazando el momento, no todo es para siempre, también con esa consciencia. El éxito acaba cuando acaba el aire, el aire es lo que la gente está viendo, consumiendo. Si termina la novela, nos pasaba mucho, cuando salías al aire en telenovela lo notabas en la calle. Cuando estés arriba, no te la creas, porque la bajada va a ser más decente”.

“He sido muy bendecida en los proyectos que me han elegido, han sido emblemáticos y me siento afortunada, y con ese compromiso abrazo a esos personajes”, le dijo Angelique antes de irse a la conferencia de prensa.