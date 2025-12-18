Suscríbete
Florinda Meza acusa a primera esposa de ‘Chespirito’ de robo: “vendía sus casas y se quedaba con el dinero”

La actriz no para de despotricar en contra de todos.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza-Graciela-Fernández.jpg

‘Doña Florinda’ se lanzó contra la primera esposa de Gómez Bolaños.

YouTube

“No usaba el dinero, ¿qué pasó?, no lo sé. A mí nunca me compró una casa”.

La productora y actriz, Florinda Meza, no se mide con sus palabras y tras arremeter en contra de sus compañeros de ‘El Chavo del 8’, al llamarlos “donadies”, ahora volvió a señalar pero a la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños.

La viuda de ‘Chespirito’ dio una entrevista en un medio de comunicación chileno para “exhibir” los supuestos lujos de Graciela Fernández.

Meza denunció que Fernández manejaba la fortuna de su expareja y que adquirió cuatro propiedades con las ganancias del actor. Además dijo que incluso ella nunca recibió una casa por parte de ‘Chespirito’.

A Graciela Fernández la acusó de mal manejo del dinero y de una supuesta “retención” de fondos tras vender constantemente sus propiedades. Florinda Meza fue contundente: “vendría la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero”.

Añadió que el monto que obtenía no era reinvertido, dejando en el aire sospechas sobre el destino de la fortuna de Gómez Bolaños. “No usaba el dinero, ¿qué pasó?, no lo sé. A mí nunca me compró una casa”, explotó.

No es la primera vez que Florinda habla sobre Graciela, de hecho, en el pasado dijo que la primera esposa de ‘Chespirito’ había sido educada “para tener hijos” y como una mujer “de su tiempo” fue formada bajo los valores tradicionales del matrimonio.

Y recordó que en algún momento tuvieron comunicación luego de que Meza ya mantenía una relación con Gómez Bolaños.

“Una vez Graciela, por teléfono, me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’”, compartió Florinda. “En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años, valoré mucho que ella me dijera eso. Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”.

Añadió que “nunca me sentí culpable” tras el peso emocional que cargó durante su relación con ‘Chespirito’ que duró más de 40 años.

Florinda Meza roberto gómez bolaños
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
