Las tres teorías que demostrarían la infidelidad de Nodal con su violinista

La versión no confirmada de que la violinista Esmeralda Camacho fue despedida del equipo de músicos de Christian Nodal ha generado una ola de teorías enfocadas en demostrar que el cantante tiene un affaire con ella.

Desde noviembre pasado, las pistas, datos y reacciones que apuntan a que Nodal es infiel se han acumulado en redes sociales.

El escándalo es aún mayor porque Ángela decidió anunciar de manera casi accidental, en medio de una firma de autógrafos improvisada luego de un concierto de su gira por el sur de Estados Unidos, que se van a casar el siguiente año, muy probablemente en abril.

TE RECOMENDAMOS: Christian Nodal confiesa por qué no mencionó a Ángela Aguilar al ganar el Latin Grammy

Tequila para su violinista, un beso para Ángela

Los conciertos de Nodal se han convertido en el objeto de análisis en busca de pistas que demuestren la verdadera naturaleza de la relación entre el Forajido y la violinista Esmeralda Camacho.

Ahí surge una de las teorías más virales de que Nodal le es infiel a Ángela Aguilar: como es usual en sus conciertos, el cantante aprovecha uno de los momentos de mayor éxtasis para repartir tequila entre algunos de sus músicos. Lo que llama la atención de los usuarios de redes en el video que se ha viralizado es que Nodal y Esmeralda se dirigen una “mirada cómplice” en ese momento.

Este video se ha comparado con otro, que sucedió en un concierto diferente, en el que Ángela aparece para darle un beso apasionado a Nodal. Lo que han notado los detractores de Nodal, es que al fondo se ve la reacción de Esmeralda supuestamente haciendo gestos y ademanes.

El momento que se ha hecho viral con Esmeralda al fondo X

El agradecimiento en los Grammy

Los rumores de la infidelidad se hicieron fuertes a partir del día en que Nodal ganó el Grammy a Mejor álbum de regional mexicano, por encima del propio Pepe Aguilar, su suegro.

Al subirse al escenario y agradecer el premio, Nodal obvió a Ángela Aguilar, su esposa. A diferencia de lo que había hecho en dos años anteriores, cuando también ganó Grammy y sí mencionó a Belinda y a Cazzu, en este 2025 no lo hizo con Ángela.

La teoría que ahora se ha viralizado en TikTok es que no solamente no agradeció a Ángela, sino que deslizó un agradecimiento encriptado para Esmeralda Camacho.

De acuerdo con esta hipótesis, esta fue la parte del discurso dirigido a la violinista:

“Gracias a mi familia, mis amigos, a mi equipo, mi inspiración... me faltan estos dos amigos por acá, a Rebeca a JP”.

La teoría, de la que ya se hizo eco incluso en el programa Ventaneando, es que Rebeca y Esmeralda son la misma persona y que por eso la menciona como “mi inspiración”.

El misterioso video de Esmeralda Camacho

Esmeralda ha mantenido el silencio, pero en sus historias de Instagram ha publicado algunos videos que han sido interpretados como reacciones ante el escándalo.

“En la música confiaremos”, dice en uno de esos videos en el que aparece ella en un atardecer bucólico con su violín y tocando el tema “Mi mayor anhelo”, de Nodal y Julión Álvarez.

Hay que notar, sin embargo, que estos videos son el sello de sus producciones, ya que como solista, Esmeralda Camacho tiene una larga y sólida trayectoria de violinista.