Las tres teorías que demostrarían la infidelidad de Nodal con su violinista

Nodal y Ángela planean casarse el siguiente año pero los persiguen las versiones de un engaño de parte del cantante

Diciembre 17, 2025 • 
Alejandro Flores
nodal angela aguilar violinusta.jpg

Ángela y Nodal están de gira; Esmeralda trabaja en el equipo de él

Siny Music / Instagram

La versión no confirmada de que la violinista Esmeralda Camacho fue despedida del equipo de músicos de Christian Nodal ha generado una ola de teorías enfocadas en demostrar que el cantante tiene un affaire con ella.

Desde noviembre pasado, las pistas, datos y reacciones que apuntan a que Nodal es infiel se han acumulado en redes sociales.
El escándalo es aún mayor porque Ángela decidió anunciar de manera casi accidental, en medio de una firma de autógrafos improvisada luego de un concierto de su gira por el sur de Estados Unidos, que se van a casar el siguiente año, muy probablemente en abril.

Tequila para su violinista, un beso para Ángela

Los conciertos de Nodal se han convertido en el objeto de análisis en busca de pistas que demuestren la verdadera naturaleza de la relación entre el Forajido y la violinista Esmeralda Camacho.
Ahí surge una de las teorías más virales de que Nodal le es infiel a Ángela Aguilar: como es usual en sus conciertos, el cantante aprovecha uno de los momentos de mayor éxtasis para repartir tequila entre algunos de sus músicos. Lo que llama la atención de los usuarios de redes en el video que se ha viralizado es que Nodal y Esmeralda se dirigen una “mirada cómplice” en ese momento.
Este video se ha comparado con otro, que sucedió en un concierto diferente, en el que Ángela aparece para darle un beso apasionado a Nodal. Lo que han notado los detractores de Nodal, es que al fondo se ve la reacción de Esmeralda supuestamente haciendo gestos y ademanes.

Nodal angela aguilaresmeralda.png

El momento que se ha hecho viral con Esmeralda al fondo

X

El agradecimiento en los Grammy

Los rumores de la infidelidad se hicieron fuertes a partir del día en que Nodal ganó el Grammy a Mejor álbum de regional mexicano, por encima del propio Pepe Aguilar, su suegro.
Al subirse al escenario y agradecer el premio, Nodal obvió a Ángela Aguilar, su esposa. A diferencia de lo que había hecho en dos años anteriores, cuando también ganó Grammy y sí mencionó a Belinda y a Cazzu, en este 2025 no lo hizo con Ángela.
La teoría que ahora se ha viralizado en TikTok es que no solamente no agradeció a Ángela, sino que deslizó un agradecimiento encriptado para Esmeralda Camacho.

@univision

@Christian Nodal agradece con mucha emoción tras ganar el #LatinGRAMMY a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. 🤠👏 #BTS #Clippeo

♬ sonido original - Univision

De acuerdo con esta hipótesis, esta fue la parte del discurso dirigido a la violinista:

“Gracias a mi familia, mis amigos, a mi equipo, mi inspiración... me faltan estos dos amigos por acá, a Rebeca a JP”.

La teoría, de la que ya se hizo eco incluso en el programa Ventaneando, es que Rebeca y Esmeralda son la misma persona y que por eso la menciona como “mi inspiración”.

El misterioso video de Esmeralda Camacho

Esmeralda ha mantenido el silencio, pero en sus historias de Instagram ha publicado algunos videos que han sido interpretados como reacciones ante el escándalo.

“En la música confiaremos”, dice en uno de esos videos en el que aparece ella en un atardecer bucólico con su violín y tocando el tema “Mi mayor anhelo”, de Nodal y Julión Álvarez.

Hay que notar, sin embargo, que estos videos son el sello de sus producciones, ya que como solista, Esmeralda Camacho tiene una larga y sólida trayectoria de violinista.

Nodal Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
